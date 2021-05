Venezia-Dinamo: il calendario dei quarti

TagsPlayoff LBALa Legabasket LBA ha ufficializzato il calendario del primo turno dei playoff



La Dinamo Banco di Sardegna si prepara ad affrontare i playoff per la nona volta nella sua storia: l’ultimo turno di regular season ha decretato che la sfidante sarà la Reyer Venezia, che con la vittoria di ieri ha chiuso al quarto posto mentre i giganti hanno concluso al quinto posto. Una nuova pagina della storia della rivalità tra queste due piazze del basket nostrano che, negli ultimi anni, si sono contese importanti trofei e ribalte.



La serie dei quarti di finale sarà infatti il remake della finale scudetto 2018-2019, l’ultima che ha assegnato il titolo visto lo stop anticipato dello scorso anno: nella passata stagione Sassari e Venezia si sono poi contese la Supercoppa Italiana a Bari nel settembre 2019 con la vittoria dei giganti.



La Reyer avrà il fattore campo quindi la serie si aprirà giovedì, 13 maggio, nella cornice del Taliercio: la palla a due sarà alzata alle 18. Back to back con Gara 2 in programma venerdì 14, in agenda sempre alle 18: la serie si sposterà dunque in Sardegna dove domenica – alle 20:45- al PalaSerradimigni si disputerà Gara 3. Eventuale Gara 4 in agenda a Sassari martedì 18 maggio e la “bella” in caso di serie in parità in scena giovedì 19 al Taliercio.



Gara 1– Taliercio giovedì 13 maggio ore 18 Venezia-Dinamo (Eurosport Player)



Gara 2 – Taliercio venerdì 14 maggio ore 18 Venezia-Dinamo (Rai Sport ed Eurosport Player)



Gara 3 – PalaSerradimigni domenica 16 maggio ore 20:45 Dinamo- Venezia (Eurosport 2 ed Eurosport Player)



Eventuale Gara 4 – PalaSerradimigni martedì 18 maggio Dinamo Venezia



Eventuale Gara 5 – Taliercio giovedì 20 maggio Venezia-Dinamo



Sassari, 11 maggio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna