Coach Bucchi analizza con molta lucidità il match



“Verona ha avuto più energia di noi nel momento cruciale del match, questo sintetizza la partita di oggi”



Assenze?



“Non hanno mai pesato fino ad oggi e non voglio lamentarmi dopo una sconfitta, è ovvio che le assenze logorano la squadra non solo nella partita ma nel lavoro quotidiano, che è stato straordinario nel girare la stagione”



“Non mi sorprende molto la sconfitta di oggi, abbiamo bisogno di ricaricare le pile e lavorare in allenamento a ranghi completi per riuscire a ritrovare lo stesso smalto di 2 settimane orsono, ripeto dipende proprio dalla possibilità di poter fare il massimo giorno per giorno”



“Per loro era una partita da dentro fuori, motivazioni altissime, noi abbiamo fatto bene per 30’, poi ci è mancata l’energia, cosa che aveva fatto la differenza altre volte, ci stava in una giornata così poter pagare dazio”



Sassari, 2 aprile 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna