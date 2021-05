TagsDinamo StoreDal 17 maggio apre il Dinamo Store di via Nenni: da lunedì al venerdì 9:30-13 e 16-18:30, sabato 9:30-13



Bentornata zona gialla! Grazie alle nuove disposizioni del Governo relative alle regioni e il ritorno della Sardegna in zona gialla la Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare la riapertura del Dinamo Store di Sassari.



A partire da lunedì 17 maggio il Dinamo Store di via Pietro Nenni 2/22 a Sassari sarà aperto con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 18:30. Il sabato apertura esclusivamente di mattina dalle 9:30 alle 13.



Come di consueto resta attivo il rinnovato ecommerce dinamostore.it operativo 24-7 per gli acquisti on line.



Vi aspettiamo al Dinamo Store per rendere unica la vostra passione!



Sassari, 15 maggio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna