VINCE VENEZIA, DINAMO FURIBONDA



La Dinamo perde 86-76 ma esce a testa altissima dal Taliercio al termine di un match veramente in sofferenza per le assenze di Treier e Gentile e per una situazione falli durante il match pesantissima. Bucchi espulso nel finale per proteste. 30 falli del Banco che dimostra tutti i suoi miglioramenti e cede solo stremata nell’ultimo quarto.



Venezia – Dinamo 86-76 (18-21 / 39-39 / 61-53)



LE STATISTICHE COMPLETE



Dinamo: Robinson 11, Kruslin 10, Jones 6, Bendzius 15, Stephens 3, Dowe 16, Chessa, Devecchi, Raspino, Diop 10, Pisano, Gandini 4. All.Bucchi



Venezia: Spissu 13, Granger 15, Parks 8, Willis 12, Watt 22, De Nicolao, Freeman 6, Bramos 6, Tessitori 4, Chillo, Chapelli, Vanin



MVP: PARKS nel secondo tempo è determinante difensivamente per Venezia oltre a Watt, Dowe gioca una bellissima partita e chiude con 16 punti 6/9 dal campo 5 assist e 22 di valutazione



CHIAVI DEL MATCH



La pesantissima situazione falli della Dinamo che gioca meglio di Venezia per oltre 25’ e la forza dentro l’area della Reyer con Watt, Willis e Parks.



PREVIEW



La Dinamo si presenta a Venezia senza Gentile e Treier in una gara fondamentale per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Reyer senza Brooks e Moraschini ma con un roster di altissimo livello per competere su tutti i fronti. De Raffaele – Bucchi 5-4, Venezia ne ha vinte 14 su 23 in casa, è la sfida numero 47 tra le due società, finale di Supercoppa vinta da Sassari nel 2019 a Bari, Scudetto 4-3 per la Reyer in finale (2018-2019). Negli ultimi 3 anni è già la battaglia numero 22 tra le due squadre. Grande partita da ex per Spissu e anche per Tessitori (Jeff, uno degli eroi del triplete, è out)



GRANDE 1° QUARTO DEL BANCO



Grande partenza della Dinamo che difende aggressivo, gioca con grande lucidità, Robinson e Spissu sono subito protagonisti, Kruslin è determinante nel primo quarto sui due lati del campo, Sassari vola 11-7 poi subisce il ritorno di Venezia, che ha tantissime frecce al suo arco, Granger e Freeman sul perimetro, Watt dentro l’area, la Reyer arriva 18-14, prima dell’eccezionale finale di frazione del Banco che piazza un 7-0 bellissimo con due tuffi, due recuperi e una tripla della guardia croata.



PROBLEMA FALLI, LA DINAMO TIENE



Nel secondo quarto Sassari gioca con grande qualità nonostante una pesantissima situazione falli, 2 per Diop e Kruslin, 3 per Jones e per Stephens, stoico Gandini che tiene benissimo il campo come Devecchi e come Chessa, tutti danno un contributo, la partita è durissima giocata in condizioni precarie, la Dinamo arriva fino al 28-21 poi Venezia risponde con i suoi punteros, arrivando fino al 38-34. Ancora un preziosissimo Dowe in chiusura di primo



UNA MAREA DI FALLI



La Dinamo cerca di rimanere nel match con tutte le sue forze, gli arbitri si accaniscono contro il Banco che paga tantissimi falli (saranno 30 alla fine) e una situazione di emergenza. Venezia spinge forte con Granger e attaccando sempre il pitturato con Willis e Watt mette in grossa difficoltà Sassari, che prova in tutte le maniere a restare agganciata alla partita. Parks è strepitoso a livello difensivo soprattutto da ala forte quando Willis commette il 3° fallo, Granger è chirurgico, la Dinamo tiene e lotta con Bendzius e Dowe, al 30’ è 61-53.



BUCCHI ESPULSO, VINCE VENEZIA



Nell’ultimo quarto Sassari getta il cuore oltre l’ostacolo, subito parziale di 4-0 che costringe De Raffaele al time out, Venezia picchia duro dentro l’area (13 rimbalzi offensivi ed evidente differenza di taglia), la Dinamo tiene difensivamente ma gioco forza fa fatica in attacco dove non entra mai nel match Jones (2/8 dal campo), Stephens è sempre fuori per falli, Sassari perde per strada tiri liberi preziosi nonostante un eccellente Diop, Robinson ha in transizione la bomba del -4 sul 78-71, Dowe commette un fallo in attacco dopo aver segnato e Gerald manca l’accelerazione per rientrare in partita, Bucchi perde la pazienza per i continui torti subiti e viene espulso, Venezia la spunta 86-76 ma Dinamo letteralmente furibonda per il metro e per come si è svolto il match, giocato a testa altissima da Sassari che dimostra tutti i suoi progressi.



Sassari 26 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna