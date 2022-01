“Vittoria dedicata a coach Piero Bucchi”

Tagscampionato LBALe parole di Giacomo Baioni e Ousmane Diop



Conferenza stampa post partita con Giacomo Baioni, oggi in panchina al posto di Piero Bucchi. Il coach pesarese analizza il confronto: “Ringrazio la società in una mattinata che poteva essere da incubo, con Piero positivo ad un tampone rapido e Mekowulu sveglio fino alle quattro del mattino con problemi intestinali. Grazie allo staff che ha trasmesso positività e grazie alla squadra che ha fatto un’eccellente partita, anche ci sono stati parziali, siamo riusciti a portare via una partita fondamentale. È stata brava Trento a rientrare, abbiamo resistito a rimbalzo, siamo rimasti lucidi e abbiamo difeso con energia nonostante qualche tiro da 3 punti di troppo aperto. È stata una delle migliori prestazioni difensive dell’anno. Ci tengo tantissimo a dedicare la partita a Piero Bucchi, persona eccezionale a cui vanno tutti i nostri pensieri oggi”.



L’analisi del match: “Abbiamo chiuso benissimo l’area, un buonissimo lavoro individuale nel contesto di squadra, Diop è stato efficiente, tutti hanno portato il loro mattone, siamo stati bravi a resettare dopo il loro parziale, causa attacchi statici e cattive transizioni difensive, ma va dato grande merito a Trento che è squadra molto fisica. Dopo abbiamo meritato e siamo riusciti a riportarla dalla nostra parte”.



C’è qualche rammarico per la partita di Cremona: “Tanto rammarico per le Final Eight, a Cremona non abbiamo giocato, peccato perché abbiamo giocato due ottime partite con Bologna e Trento. Avevamo un eccellente ritmo prima del Covid, ci sta che rientri e perdi il ritmo, è una situazione dove può succedere di tutto, chi è pronto a gestire meglio queste situazioni le porta a casa”.



Uno dei protagonisti del match è stato senza dubbi, non solo per gli 8 punti e gli 8 rimbalzi per la presenza in area, per la difesa e l’energia che ci ha messo Ousmane Diop: “Partita molto importante che abbiamo preparato bene, arrivavamo dalla fiducia del successo contro la Fortitudo, è la strada giusta, è una vittoria che dimostra chi vogliamo essere, Trento è una squadra tosta e siamo stati bravi a portarla a casa. Sono stato felice di partire in quintetto e ho cercato di sfruttare l’occasione”.



“Queste gare sono toste, dopo il loro parziale siamo stati bravi a continuare a lottare, ad avere pazienza e ad ascoltare il coach, sarà così per tutta la stagione, la continuità è un fattore troppo importante” conclude Diop.



Sassari, 16 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna