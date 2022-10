'Vittoria fondamentale dal punto di vista mentale'

TagsDinamo"Siamo molto contenti per l’approccio e per il successo che siamo riusciti a portare a casa, con la giusta mentalità, soffrendo perché Trento è una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a rimanere compatti, a rimanere squadra, lanciando un segnale prima di tutto a noi stessi. Sono felice perché abbiamo giocato una buona partita con una difesa di livello, nel momento chiave siamo riusciti a stare lì e a portare a casa una vittoria determinante"



Onuaku? “Si deve adeguare al campionato, sa benissimo che abbiamo bisogno di lui, se vuole può avere i mezzi per essere un giocatore importante, Diop oggi ha risposto in maniere eccellente, ma lo dico dopo una vittoria ci manca anche Treier che per noi è sicuramente un giocatore che manca e può giocare da 4 e 5”



Robinson? “In ripresa, alla fine ha cercato le sue giocate, Trento difendeva molto fisica, lui è stato bravo a gestire il ritmo e ad aiutare i compagni”



Sassari, 23 ottobre



