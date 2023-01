'Vittoria fondamentale'

TagsDinamoA fine partita i commenti a caldo di coach Piero Bucchi e di Gerald Robinson, dopo lo splendido successo del Banco a Reggio Emilia 99-74



Ecco coach Bucchi:



I ragazzi sono stati bravi, hanno disputato una bella partita soprattutto difensivamente e sapevamo che poteva essere una sfida insidiosa. La squadra è stata ordinata e compatta, nel complesso è stata una buona gara per una vittoria voluta. Nella vigilia avevo detto che Reggio era pericolosa, è la stessa squadra che ha vinto di 20 a Pesaro, un gruppo che ha il potenziale per mettere in difficoltà, abbiamo vinto una trasferta insidiosa grazie allo spirito di sacrificio.



Poi ancora Gerald Robinson, autore di una prestazione straordinaria:



"Sono contento, era importante vincere questa partita per la classifica sfortunatamente siamo fuori dalla Coppa Italia pagando la partenza lenta in questa stagione ma adesso dobbiamo ragionare partita dopo partita"



Sassari, 8 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna Non mi interessano i numeri personali, è stata una vittoria di squadra ed era importante vincere ".