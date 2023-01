'Vittoria importante, risposte da tutti'

TagsDinamoMolto contento Bucchi per la vittoria contro Brindisi:



DINAMO A MILLE, DOMINATA BRINDISI



“Penso che i ragazzi abbiamo giocato un grande secondo tempo, nel primo abbiamo fatto bene delle cose ma abbiamo concesso troppo al loro talento e al loro 1vs1, siamo andati a rimbalzo con aggressività e questa è sicuramente stata una voce chiave prima dell’intervallo. Nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità difensiva ho avuto risposte positive da tutti i giocatori, abbiamo tirato con alte percentuali ma la differenza l’abbiamo fatta con il ritmo dietro. Dowe sta crescendo moltissimo è stato molto bravo nelle ultime due partite, ha capito di che cosa ha bisogno la squadra, Kruslin sta veramente giocato bene, io conto molto su di lui anche se non parte in quintetto, ho visto in chiara ripresa Gentile, peccato per Robinson e Diop, valuteremo nei prossimi giorni. Lo dico dopo una vittoria e non cerco scuse, finalmente siamo al completo e ho la possibilità di avere più opzioni all’interno della partita, abbiamo avuto tantissimi problemi nel girone di andata tra infortuni e assenze”







Sassari, 15 gennaio 2023



