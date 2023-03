'Vittoria pesante su un campo difficile'

TagsDinamoBucchi si presenta in sala stampa dopo il successo della Dinamo a Scafati:



“Abbiamo fatto un’ottima partita in un campo molto difficile, abbiamo avuto grande personalità nel ricacciare indietro sempre Scafati nei momenti chiavi, soprattutto quando hanno avuto protagonisti diversi all’interno del match. Scafati ha un eccellente potenziale e lo dimostrerà sicuramente, fuori casa è una grandissima vittoria, vale tanto e Scafati si gioca la salvezza e ha dimostrato il suo potenziale, mettendoci in difficoltà per tutta la partita. Si giocava tanto oggi, ma la squadra si è ben comportata, nell’ultimo quarto siamo stati lucidi, senza Jones e Devecchi, tutti hanno dato il loro contributo, rimanendo con la testa e con le scelte giuste nei possessi chiave. Sono molto contento"







Sassari, 12 marzo 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna