'Vogliamo continuare a migliorarci'

TagsDinamo WomenConferenza stampa di presentazione in club House della partita di domenica alle 18:00 contro Geas. L’analisi affidata a Sam Thomas:



"Ci aspetta una grande partita, dopo tutte queste vittorie la pressione è diversa. Dobbiamo essere serene e tranquille e continuare a giocare a modo nostro"







Arriva un altro “coach”per vederti a Crema settimana prossima?







"Si arriva mio padre coach a vedermi a Crema e poi verrà anche domenica prossima a Bologna. È la prima volta che avrò la mia famiglia a vedere la partita, sono molto contenta"







Cosa è successo domenica a Lucca?



"Mi ricordo solo che uno dei fan ha urlato quell’ ingiuria ma non ho sentito bene e ho capito subito che non era una bella cosa. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Quando si sono andate contro Joyner e Bocchetti c’è stato un reciproco scambio di opinioni.



Non so cosa il fan abbia detto, so che sono stati divisi e la partita poi è ripartita. Siamo poi andate sotto nel 3quarto, ci siamo compattate e unite, il coach ha detto di giocare duro, abbiamo giocato da Dinamo Sassari"







Quanto ti diverti a giocare?







"Sorrido sempre anche se va male, è il mio modo di essere, prendo tutto con grandissima gioia. Tutti dicono che bisogna divertirsi e che deve piacere quello che si fa nella vita e io lo faccio .



Penso a giocare e a dare il massimo senza sentire troppo la pressione"







Step di crescita che dovete fare ora?







"La continuità è quella che serve per cercare di vincere le partite, cercare di mantenere alto il livello della partita. Mi piacerebbe vincere le partite più facilmente e non con l’acqua alla gola ma fa parte dello sport.



Se siamo tutte concentrate e tranquille magari riusciamo a vincerle più tranquillamente"







Bilancio personale su questa prima stagione?







"Adesso ho raggiunto la mia zona confort, ho dovuto cambiare tutte le mie abitudini, a Phoenix si giocava un basket completamente diverso, ora credo di aver trovato un equilibrio"







Sassari, 3 marzo 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna