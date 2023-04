'Vogliamo fortemente il riscatto'

TagsDinamoConferenza stampa che precede la sfida con Treviso di sabato alle 12, un confronto importantissimo in chiave playoff







Bucchi: “Arriviamo arrabbiati per la sconfitta però abbiamo fatto una partita sottotono, Verona è stata brava. Dobbiamo essere pronti per questa gara contro Treviso, sarà una sfida non semplice ma vogliamo riprendere il cammino che abbiamo lasciato una settimana fa. Ci stiamo allenando bene e speriamo di fare una partita solida”







Robinson: “Ogni partita diventa fondamentale, dobbiamo capire l’importanza e portarcela a casa”







Come si riparte dopo una sconfitta?







Bucchi: “Una sconfitta non può intaccare sulle certezze che si erano create. Abbiamo buona una mentalità e una solidità, credo che una sconfitta non possa scalfire quello che si è fatto in questi mesi. Siamo consapevoli di avere i mezzi per fare la nostra partita”







Come stiamo a livello di recupero?







Bucchi: “Si stanno allenando sia Kruslin che Jones, qualche speranza in più c’è, abbiamo uno spiragli in più di poterli recuperare”







Come stai?







Robinson: “Mi sento bene, ogni giorno sempre meglio. Capita che ci siano situazioni difficili, ma ora sto bene”







Un’altra squadra che deve lottare per la salvezza, chiavi tattiche?







Bucchi: “è una squadra che ha l’ambizione e le qualità per guardare sia indietro che avanti, non solo lotta per la salvezza ma può avere anche ambizioni playoff. Il giocatore più pericoloso e Banks. Ha molto equilibrio con ruoli molto definiti ed è questo che fa la loro forza. Dobbiamo essere noi a dare ritmo alla gara”







Cosa potete migliorare?







Robinson: “La cosa più importante è l’attenzione e la concentrazione, la capacità di essere focalizzati sull’obiettivo di squadra, questa è la caratteristica determinante per i finali di stagione dopo tutto questo lungo percorso”



Sassari, 6 aprile 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna