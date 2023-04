Women, una cavalcata straordinaria

TagsDinamo WomenLa delusione di una mancata semifinale Scudetto non deve neanche scalfire per un secondo lo straordinario percorso fatto.



Settembre 2022: 12 siti specializzati di basket parlando del ranking della serie A1 femminile davano come piazzamento più ottimistico per Sassari il 9° posto finale, ovvero salvezza diretta senza passare dai playout come nelle due precedenti stagioni.



Ottobre 2022: qualificazione per il 2° anno consecutivo al girone di Eurocup e quattro vittorie nelle prime cinque giornate di campionato



Il 15 Dicembre 2022 va in scena la notte di Londra che passerà alla storia con la vittoria contro le Lions che non avevano mai perso in casa e conseguente incredibile qualificazione ai playoff di Eurocup



Il girone di andata si conclude con 9 vittorie in 13 partite, per la prima volta nella storia la società biancoblu è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia. Qualcuno inizia a pensare che questa squadra possa essere pericolosa



Il 5 gennaio 2023 si materializza la più bella partita dell’anno con la vittoria su Venezia nell’andata dei playoff di Eurocup, 30 minuti straordinari con la Reyer alle corde e costretta ad una rimonta finale per limitare il passivo



Alla fine della regular season saranno 18 vittorie in 26 partite, un ruolino di marcia pazzesco per una squadra impegnata nella doppia veste coppa-campionato, giocando sempre in 7 con viaggi massacranti, Sassari chiuderà al 4° posto in classifica.



Aprile 2023: Il Banco di Sardegna conquista per la prima volta una storia semifinale di Coppa Italia battendo a Campobasso il Geas Sesto San Giovanni, che ieri sera dopo due interminabili battaglie ha eliminato Sassari dalla corsa alle prime 4 che si giocheranno lo Scudetto



Le ragazze della Dinamo Sassari hanno scritto capitoli indelebili nella storia di questo club in campo femminile, 4° posto in regular season, playoff di Eurocup, semifinali di Coppa Italia, possibile qualificazione ai preliminari di Eurolega 2023/2024, un gioco spettacolare, un gruppo fantastico che non ha mai mollato neanche nelle condizioni più estreme, neanche in piena emergenza, una squadra che si è sempre compattata e che ha fatto divertire e innamorare di loro il pubblico del PalaSerradimigni.