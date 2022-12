Women a cinque stelle

TagsDinamo WomenLe Women non conoscono ostacoli e infilano la quinta vittoria consecutiva in campionato, battendo Crema 91-64, al termine di un match dominato e rimanendo nel gruppo delle seconde della classe. La squadra di Restivo piazza due break decisivi, il primo di 20-0 nel 1° quarto, il secondo ad inizio ripresa, chiudendo definitivamente la partita. Makurat è la migliore in campo con Carangelo che guida la squadra con grande personalità, tripla doppia per Holmes.



DINAMO – CREMA 91-64 (25-10 / 40-32 / 66-47)



LE STATISTICHE COMPLETE



Dinamo: Toffolo 7, Mazza 5, Carangelo 19, Arioli, Gustavsson 7, Ruiu, Makurat 23, Fara, Thomas 12, Cerri, Holmes 13 (14 rbs + 10 assist), Ciavarella 5. All.Restivo



Crema: D’Alie 15, Melchiori 7, Nori 2, Kaba 11, Caccialanza, Occhiato, Severgnini, Rizzi 5, Dickey 15, Meresz 9. All.Piazza



MVP: Holmes è da tripla doppia, ma Makurat è la migliore in campo con 23 punti 9/11 dal campo e 7 assist



CHIAVI DEL MATCH: I due break della Dinamo, il primo di 20-0 nel 1° quarto, il secondo di 15-1 dopo l’intervallo, sono i due strappi che decidono il match



AVVIO



Crema parte meglio della Dinamo, che risente un po’ delle scorie del doppio viaggio San Martino – Villeneuve. La lunga Kaba mette in difficoltà Sassari dentro l’area, anche se Makurat ci mette il primo mattoncino del match (10-10 al 5’). Le lombarde fanno l’errore di forzare alcune situazioni, il Banco non perdona in transizione, la squadra di Restivo ribalta l’inerzia con un perentorio 8-0 (15-10), costringendo Piazza al time out. Il parziale si allarga, Makurat gioca benissimo senza palla e va falere la sua taglia, l’alto basso Holmes – Gustavsson produce dividendi preziosi, 14-0 aperto con il coach di Crema che spende un altro minuto. Crema tira con 5/21 dal campo e non ha niente da Dickey, mentre Sassari è cinica e sfrutta ogni occasione. (25-10 al 10’).



Piazza prova ad usare la zona per cercare di spezzare il ritmo al Banco, Kaba sbaglia molto sotto canestro, La Dinamo sembra andare con il pilota automatico quando Carangelo realizza il 32-14. Il basket insegna che a qualsiasi livello non puoi mai abbassare la guardia, D’Alie crea una fiammata, due triple e assist per la bomba di Rizzi, Crema piazza 10-0 che riapre il confronto (32-24). Quando stacchi un po’ la spina è più dura riattaccarla, le lombarde rimangono nel match, grazie ai 14 rimbalzi offensivi che pareggiano il 29% dal campo contro il 50% della Dinamo. (40-32)



STRAPPO DINAMO



La Dinamo entra dagli spogliatoi per chiudere definitivamente la partita, difesa aggressiva e campo aperto, Carangelo ispira le compagne, Makurat è una sentenza, il Banco ritorna a volare (53-36). D’Alie cerca di cambiare ritmo, ma Sassari non vuole concedere altre occasioni, la squadra di Restivo continua a tirare con alte percentuali dal campo, Crema non trova altre protagoniste nel match e segna a sprazzi, la Dinamo è vicinissima al successo al 30’ (66-47)



TITOLI DI CODA



La partita è chiusa senza possibilità di replica, Sassari continua a cercarsi e a trovare soluzioni diverse, Restivo può cercare di far riposare chi ha speso di più, il divario rimane larghissimo al 35’ (77-53), anche per il pericoloso offensivo maggiore di Crema, D’Alie, esce per 5 falli. Finisce tra gli applausi con Holmes che a 2” dalla fine serve l’assist a Ciavarella che vale la tripla doppia nella partita. 91-64 per la Dinamo che rimane nel gruppo al 2° posto in classifica con 9 vittorie in 11 partite.







Sassari, 11 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna