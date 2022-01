Women in campo a Empoli

TagsDinamo WomenAlle 18 la palla a due della sfida della 3°giornata di ritorno della Techfind Serie A1: diretta su LBF Tv



Le Dinamo Women sono pronte a tornare sul parquet: nella giornata di ieri le ragazze di coach Antonello Restivo hanno raggiunto Empoli dove questa sera, palla a due alle 18, affronteranno la compagine toscana nella sfida della 3°giornata di ritorno. Maggie Lucas e compagne ritornano in campo dopo due settimane di stop a causa delle positività rilevate nel gruppo squadra: le isolane affronteranno Empoli che si presenta nelle mura amiche determinata a smuovere la classifica. Il club toscano è infatti il fanalino di coda della serie A con 2 punti con una vittoria conquistata in 13 gare disputate. La squadra allenata da coach Alessio Cioni ha iniziato la stagione con qualche difficoltà: nella prima al PalaSerradimigni le sassaresi si imposero 84-61.



“Rispetto alla sfida di andata troveremo una squadra diversa _ha ammonito coach Restivo all’antivigilia del match_, agguerrita e determinata a sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti. Hanno inserito nel roster Aliyah Jeune, guardia statunitense classe 1997 con tanti punti nelle mani. Noi dovremo essere bravi a restare in partita e focalizzarci sul ritrovare ritmo e identità dopo lo stop”.



Nella sfida disputata lo scorso 17 ottobre al debutto in maglia Dinamo Jessica Shepard aveva messo a referto una doppia doppia da 34 punti e 23 rimbalzi con un sontuoso 51 di valutazione: decisivo come sempre il bottino di Maggie Lucas con 21 punti e 6 assist, doppia cifra per Marida Orazzo (14 pt) e buon apporto di Giulia Moroni (9 pt, 6 as). Le padrone di casa arrivano dalla solida gara disputata con la Virtus Bologna, persa 76-67, dove spiccano i 21 punti e 9 rimbalzi di Jeune e l’apporto della coppia Bocchetti (12 pt)Rembiszewska (12), in doppia cifra anche nella sfida di andata con il Banco di Sardegna.



La sfida della 3°giornata di ritorno sarà trasmessa in diretta su Lbf TV, il servizio streaming in abbonamento della Lega Basket Femminile.



Sassari, 15 gennaio 2022



