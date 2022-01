Women in palestra: sabato il match con Empoli

TagsDinamo WomenLe ragazze di coach Antonello Restivo hanno ripreso ad allenarsi: sabato alle 18 la sfida a Empoli



Le Dinamo Women sono tornate in palestra: nella giornata di oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti in gruppo in vista del prossimo impegno del campionato LBF. Dopo uno stop di quasi dieci giorni, con l’ultima sfida del 2021 giocata in trasferta a Schio lo scorso 27 dicembre, le sassaresi sono pronte a tornare in campo: sabato, 15 gennaio, alle 18 le Women saranno in scena a Empoli nel match della 2°giornata di ritorno.



In casa Dinamo le giocatrici negativizzate, dopo aver superato le visite post Covid e ottenuto l’ok dallo staff medico biancoblu, hanno ripreso ad allenarsi regolarmente per ritrovare la condizione in vista dei prossimi impegni: nella giornata odierna la Lega Basket Femminile ha predisposto il recupero della sfida con San Martino di Lupari il prossimo 16 marzo, alle 20:30 al PalaSerradimigni



L’obiettivo delle Women guidate da coach Antonello Restivo è ritrovare presto condizione in modo da affrontare al meglio le prossime sfide di campionato LBF, con l’obiettivo di mettere in cassaforte la salvezza.



Sassari, 11 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna