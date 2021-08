Women: a Moncalieri il primo turno della regular season

TagsDinamo WomenTutte le sfide della prima giornata di campionato si disputeranno al PalaEinaudi: le Women affronteranno Costa Masnaga



La Techfind Serie A1 si prepara allo start della stagione 2021-2022, la seconda per le Dinamo Women nella massima serie femminile: nella giornata di oggi la Legabasket Femminile ha comunicato che nella prima giornata di campionato tutte le partite si disputeranno a Moncalieri. Si tratta dell’Opening Day, iniziativa di tre giorni in agenda da venerdì 1° ottobre a domenica 3, in cui le squadre di A1 disputeranno il primo turno di regular season. Cornice delle prime sette sfide di campionato sarà il PalaEinaudi di Moncalieri, tra le due neopromosse di questa stagione.



Le partite in programma saranno sette: doppio appuntamento sia venerdì che sabato e tre sfide domenica. Una tre giorni di basket e divertimento, nel pieno rispetto delle normative anticovid che consentiranno l'accesso al 35% della capienza del PalaEinaudi, ovvero a 140 persone munite di green pass.



Si attende il calendario completo per conoscere giorno e ora del debutto delle ragazze di coach Antonello Restivo nel massimo campionato.



Sassari, 30 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna