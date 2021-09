Women: quaranta minuti per un sogno

TagsDinamo Women 2021-2022Alle 19 la sfida di ritorno contro Grengewald che vale la qualificazione ai gironi di EuroCup Women



Mercoledì 29 settembre 2021: è una giornata storica per la Dinamo Banco di Sardegna che questa sera, palla a due alle 19, affronterà la sfida di ritorno del Qualification Round di EuroCup Women che vale il pass per i gironi continentali. Le ragazze di coach Antonello Restivo sono arrivate ieri in Lussemburgo, a Oberanven, dove questa sera affronteranno la formazione allenata da Hermann Parr: all’andata al PalaSerradimigni Cinzia Arioli e compagne si sono imposte 85-67. Le biancoblu partiranno proprio dal +18 dell’andata con la consapevolezza però di non aver ancora fatto niente: le lussemburghesi attendono la formazione isolana, la prima a debuttare in Europa nella storia del basket femminile sardo, con il coltello tra i denti determinate a ribaltare il risultato.Nella sfida di andata una stratosferica Maggie Lucas ha condotto il Banco alla vittoria con 38 punti, 10 falli subiti e 32 di efficiency. Nelle file avversarie decisiva Erin Mathias, ex Empoli, rebus per la difesa sassarese con 25 punti con 11/18 al tiro e 10 rimbalzi. La squadra che staccherà il pass andrà a disputare il Girone G con Tenerife, Friburgo e Bourges che partirà il prossimo 13 ottobre.



“La Dinamo sono anni che scrive pagine di storia _ha commentato coach Antonello Restivo_ e noi saremmo onorati di farlo con il basket femminile in Europa”.



Grengewald. Le avversarie delle Women sono abbastanza sconosciute ai più, in un roster composta da tante giocatrici nazionali cui si aggiungono due straniere: la canadese Cassandra Brown, ala piccola, che nella partita del PalaSerradimigni ha subito un infortunio che la terrà ferma ai box e la statunitense Erin Mathias, vecchia conoscenza del campionato italiano e già vista a Empoli, decisiva nella sfida di andata con 25 punti e 10 rimbalzi. Decisivo anche l’apporto di Lisy Hetting (18 punti, 7 falli subiti).



La partita sarà trasmessa in diretta sul canale You Tube di EuroCup Women e su Dinamo TV.



Forza ragazze, scriviamo insieme questa pagina di storia!



