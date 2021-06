Women: sotto le plance c’è Tina Trebec

TagsDinamo femminileLa lunga classe 1990 è il centro della formazione femminile







La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta di nazionalità slovena Tina Trebec per la stagione 2021-2022. Ala-centro classe 1990, nata a Postojna, vicino Lubiana, ritorna in Italia dove ha esordito nella stagione 2018 in maglia Vigarano: lo scorso anno ha giocato in Francia, nella LF2, la seconda lega francese, a Montbrison dove ha chiuso con 17 punti e 5 rimbalzi di media.



Giocatrice dal lungo curriculum europeo tra Slovenia, Croazia, Belgio e Svizzera, è un 4-5 con ottime mani, che ha nel suo bagaglio il tiro da tre in situazioni aperte. Efficace in postbasso, è brava ad avvantaggiare le compagni sui tagli: non è un centro fisico, ma è dotata di giro-tiro. A rimbalzo può contare sulle braccia lunghe, non disdegna le situazioni di transizione e vanta una buona esperienza: ha appena concluso il cammino a Fiba Eurobasket Women 2021 con la nazionale slovena, eliminata dalla Russia.







“Siamo estremamente soddisfatti della firma di Tina che è una lunga che risponde perfettamente alle caratteristiche che cercavamo per il nostro scacchiere _commenta coach Antonello Restivo_. È una lunga non statica, come piacciono a me, bravissima a passare la palla, con mani educate e buone capacità di lettura unite all’esperienza delle tante stagioni disputate. Ritorna nella massima serie nostrana dopo il debutto con Vigarano due anni fa: sono sicuro che avrà fame e voglia di dimostrare il suo valore”.







Carriera. Nata a Postojna, cittadina a sud ovest di Lubiana, il 10 marzo 1990 è un’ala/centro di 190 centimetri. Cresciuta nel suo paese natale ha mosso i primi passi proprio in Slovenia, dove ha vinto diversi titoli nazionali: ha debuttato come pro nella stagione 2007-2008, in maglia ZKD Jelica Lubiana. La prima esperienza fuori dalla Slovena è in Repubblica Ceca, nella stagione 2012-2013. Gioca in Croazia, Svezia e Bulgaria per approdare nel 2018 in Italia con una media di 9 punti e 5.9 dopo aver iniziato la stagione in forze a BFC Friburgo, in Svizzera, dove ha debuttato anche in Eurocup Women. In maglia Vigarano, arrivata dopo l’infortunio alla lunga Armstrong, ha disputato un buon scorcio di stagione. Lo scorso anno in Francia in maglia Montbrison, nella Ligue Féminine 2, la seconda lega transalpina, ha chiuso la stagione con 17 punti e 5 rimbalzi di media. Nazionale slovena, nel 2018 ha partecipato alle Qualificazioni agli Europei ed è reduce dalle sfide di qualificazione a Fiba Eurobasket Women 2021: la sconfitta con la Russia ha chiuso la corsa delle slovene consegnando il pass ai quarti di finale alle avversarie.



Sassari, 23 giugno 2021



