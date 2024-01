Ciclismo: Accusato omicidio moglie, si complica posizione Rohan Dennis

L'ex corridore è libero su cauzione in attesa del processo a marzo ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Si fa sempre più complicata la posizione di Rohan Dennis, 33enne ex corridore australiano due volte campione del mondo a cronometro e bronzo a Tokyo nella stessa specialità. Dennis è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver investito con un pick-up la moglie Melissa Hoskins lo scorso sabato.

La donna, 32 anni, iridata nell'inseguimento a squadre con l'Australia nel 2015, è poi deceduta a seguito delle ferite riportate nell'ospedale di Adelaide. I due si erano sposati a Perth nel 2018 e avevano avuto due figli. Dennis è stato poi rilasciato su cauzione in attesa dell'udienza davanti alla corte di Adelaide fissata per il 13 marzo ma emergono nuovi dettagli che non depongono a suo favore: secondo i media locali, che citano fonti della polizia, Melissa era salita sul cofano del veicolo e avrebbe afferrato la maniglia della portiera prima di essere trascinata per diversi metri. L'incidente potrebbe essere stato in parte ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona: le indagini vanno avanti. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-24 14:44 .