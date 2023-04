Ciclismo: Brutto incidente per Vittoria Guazzini a roubaix

Frattura del bacino per l'azzurra della Fdj-Suez MILANO (ITALPRESS) - "Immagino che la Roubaix non sia davvero la mia gara. Sono venuta qui due volte e me ne sono tornata con le ossa rotte...". Con questo annuncio sui propri social Vittoria Guazzini ha dato l'annuncio dell'incidente avuto durante la ricognizione di ieri sul percorso della Roubaix. Subito assistita è stata curata all'ospedale locale. La diagnosi, informa la Federciclismo, parla di una frattura del bacino. La sua squadra, la Fdj-Suez, fa sapere: "Non sarà in gara alla Parigi-Roubaix ma soprattutto sarà indisponibile a tempo indeterminato. Questa è una perdita pesante per il team che assicura a Vittoria tutto il suo sostegno e le augura una pronta e completa guarigione". "Una perdita anche per le Nazionali, che in questo momento particolare si stringono attorno alla campionessa toscana e gli augurano di poter tornare quanto prima nel gruppo. Un augurio al quale si associano anche tutti gli appassionati di ciclismo", conclude la Federciclismo. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 06-Apr-23 11:54