Ciclismo: Deceuninck. Alaphilippe riceve il Velo d'Oro francese

Il campione del mondo premiato per la sua splendida stagione 2021 ROMA (ITALPRESS) - Julian Alaphilippe ha ricevuto il Velo d'Oro Francese, che premia il miglior ciclista transalpino dell'anno, la ciliegina sulla torta di un'altra stagione memorabile per il campione del mondo. Il 29enne iridato della Deceuninck-Quick Step ha iniziato la stagione con la maglia iridata sulle spalle, conquistando tre vittorie nei primi sei mesi della stagione: una tappa della Tirreno-Adriatico a Chiusdino, la Freccia Vallone e la tappa di apertura del Tour. Ma il suo momento più bello del 2021 è arrivato alla fine di settembre, quando Alaphilippe ha difeso con successo il suo titolo mondiale a Lovanio dopo essersi allontanato dal resto del gruppo con uno dei suoi attacchi caratteristici negli ultimi 20 chilometri della gara. È stato un successo clamoroso che lo ha mandato direttamente nei libri di storia, come il primo francese in assoluto a vincere la prova iridata per due anni consecutivi. (ITALPRESS). mc/red 26-Nov-21 10:46