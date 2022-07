Ciclismo: Giro Donne. Van Vleuten sempre più in Maglia Rosa

La campionessa olandese vince in solitaria ad Aldeno su Cavalli e Longo Borghini ROMA (ITALPRESS) - Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women) sempre più maglia rosa dopo l'arrivo in solitaria ad Aldeno, davanti a Marta Cavalli (Fdj Nouvelle-Aquitaine Futurscope), che ora si porta in seconda posizione nella classifica generale, ed Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo). La campionessa olandese, classe 1982, si aggiudica l'ottava tappa del Giro Donne 2022, la Rovereto-Aldeno di 104,7 chilometri, con il tempo di 3:02:16 e 58" di vantaggio su Marta Cavalli mettendosi sulle spalle anche la maglia ciclamino. Per lei, seconda vittoria al Giro quest'anno (dopo Cesena) e 13esima complessiva. Confermate la maglia verde a Elise Chabbey (Canyon-Sram Racing), la bianca a Niamh Fisher-Black (SD Worx) l'azzurra a Marta Cavalli (Fdj Nouvelle-Aquitaine Futurscope). Nella top 10 odierna anche Silvia Persico (Valcar Travel & Service), decima al traguardo. Ritirata a causa di una caduta durante il trasferimento Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), oltre a Quinty Ton (Liv Racing Xstra). Domani, sabato, il Giro conclude le tappe in Trentino con i 112,8 km della San Michele all'Adige-San Lorenzo Dorsino, penultima corsa e frazione regina di questa edizione prima del gran finale a Padova. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 08-Lug-22 15:32