Ciclismo: Giro Sicilia. Valverde vince 3^ tappa ed è il nuovo leader

Lo spagnolo batte in volata Covi e Restrepo. Domani l'ultima tappa ROMA (ITALPRESS) - Alejandro Valverde ha vinto la terza tappa del Giro di Sicilia 2021, la Termini Imerese-Caronia di 180 km. Il ciclista della Movistar ha battuto in volata Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e Jhonatan Restrepo (Androni-Sidermec). Valverde comanda anche la classifica generale con 7" di vantaggio su Covi alla vigilia dell'ultima tappa, la Sant'Agata di Militello-Mascali di 180 km. "È una sorpresa questa vittoria - ha dichiarato Valverde - Non mi sentivo molto bene ma volevo ripagare la squadra per il loro grande lavoro. Volevamo provare a conquistare un successo in questo Giro di Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di questa corsa". (ITALPRESS). pal/com 30-Set-21 16:04