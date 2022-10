Ciclismo: Giro Veneto. Trentin conquista la 85^ edizione

Terzo centro stagionale per l'azzurro, a Vicenza battuti Rochas e Vercher VICENZA (ITALPRESS) - Matteo Trentin ha vinto in volata l'85esima edizione del Giro del Veneto, semi-classica del calendario italiano di 160 chilometri con partenza da Padova ed arriva a Vicenza organizzata dall'ex pro' Filippo Pozzato. Il 33enne corridore trentino dell'Uae Team Emirates, secondo lo scorso anno alle spalle del belga Xandro Meurisse, ha preceduto in uno sprint a cinque i francesi Remy Rochas (Cofidis) e Matteo Vercher, stagista della TotalEnergies; quarto il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e quinto l'altro azzurro Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech). Per Trentin si tratta del terzo centro stagionale. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 12-Ott-22 16:51