Ciclismo: Il Lombardia, Uae Emirates con Pogacar 'Sarò competitivo'

Lo sloveno proverà a bissare il successo dello scorso anno MILANO (ITALPRESS) - Reduce dal recente successo alla Tre Valli Varesine, l'UAE Team Emirates fa rotta verso i capitoli finali della stagione ciclistica, tra i quali spicca l'ultima Classica Monumento del 2022: Il Lombardia (8 ottobre), gara nella quale il vincitore dell'ultima edizione, Tadej Pogacar, proverà a ottenere il bis grazie al supporto di un forte gruppo di scalatori. Prima de Il Lombardia, il programma di corse della formazione emiratina prevederà il Gran Piemonte (6 ottobre). "Sono felice di tornare a misurarmi con Il Lombardia - le parole di Pogacar - Quest'anno affronteremo un percorso differente rispetto a quello della scorsa edizione, il livello di difficoltà della corsa sarà comunque altissimo, considerando anche la grande qualità del lotto dei partenti. La mia condizione è al punto necessario per poter essere competitivo e la squadra rappresenta una garanzia: proveremo a dare il massimo per chiudere al meglio una stagione molto soddisfacente". Al Lombardia la squadra potrà contare, oltre che su Pogacar, su Joao Almeida, Davide Formolo, Marc Hirschi, Rafal Majka, Jan Polanc e Diego Ulissi. Per il Gran Piemonte, oltre a Hirschi e Polanc, ci saranno anche Alessandro Covi, Vegard Stake Laengen, Arthur Kluckers, Ivo Oliveira e Matteo Trentin. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/com 05-Ott-22 11:50