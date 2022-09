Ciclismo: L'8 ottobre Il Lombardia, Nibali e Valverde pronti ai saluti

MILANO (ITALPRESS) - Partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 253 chilometri, per l'ultimo traguardo di due grandi campioni. Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde hanno scelto Il Lombardia del prossimo 8 ottobre per chiudere le rispettive carriere. "Per me sarà una grande emozione e un grande onore chiudere al Lombardia che è una delle corse che ho amato di più nella mia carriera - confessa lo Squalo dello Stretto, che ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro nel 2015 e nel 2017 - Ricordo le vittorie di Bettini e Cunego nei miei primi anni da pro e sognavo un giorno di conquistare questa Monumento. Ci sono già riuscito due volte e sabato 8 ci riproverò ancora in quella che sarà la mia ultima corsa. Sono uscito bene da La Vuelta e ho delle buone sensazioni". Il percorso prevede un breve tratto pianeggiante in direzione Val Seriana prima di affrontare una serie di salite nelle Prealpi attorno alla città. Si concatenano senza respiro il Forcellino di Bianzano (Valle Rossa), la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno che conclude questa prima serie di asperità coprendo oltre il 50% del dislivello complessivo della corsa. Segue una breve pianura che immette nella zona del Lago di Como che viene risalito da Lecco per arrivare a Bellagio dove inizia la salita classica del Ghisallo. Salita con pendenze fino al 14% su strada ampia con diversi tornanti. La discesa, molto veloce, si svolge per lunghi rettilinei termina a Maglio. Tratto tutto in leggera discesa per raggiungere Como dove la corsa percorrerà un circuito finale di 22 km. Si supera l'abitato di Como per affrontare una prima volta San Fermo della Battaglia (m 397), discendere su Como (percorrendo così quelli che al secondo passaggio saranno gli ultimi km) e transitare sul traguardo. Circa un chilometro dopo si affronta la dura salita verso Civiglio (614 m) con pendenze praticamente sempre attorno al 10% per ridiscendere e riattraversando Como superare per la seconda volta la salita di San Fermo della Battaglia. Ultimi 10 km che iniziano dentro l'abitato di Como, si seguono larghi vialoni fino al sottopasso ferroviario dove inizia la salita finale di San Fermo della Battaglia. La pendenza è attorno al 7% (max 10%) con carreggiata ristretta e fondo stradale ruvido. Si superano diversi tornanti fino allo scollinamento che avviene attorno ai 5 km dall'arrivo. La discesa su strada larga, ben pavimentata incontra due gallerie ben illuminate e due ampie rotatorie, termina all'ultimo chilometro. Ai 600 m dall'arrivo ultima ampia curva verso sinistra. "L'ultima Classica Monumento della stagione quest'anno è un po' più speciale del solito - le parole di Mauro Vegni, direttore Area Ciclismo RCS Sport - Sarà infatti l'ultima volta che due grandi corridori come Vincenzo Nibali, che ha vinto questa corsa nel 2017 e nel 2015, e Alejandro Valverde, metteranno un dorsale sulla schiena. Siamo onorati che due grandi campioni come loro abbiano scelto Il Lombardia per chiudere le loro incredibili carriere. Dal punto di vista tecnico riproponiamo l'alternanza tra le due città di Bergamo, dove quest'anno verrà dato il via, e Como, che ospiterà l'arrivo". "E' sempre un piacere assistere alle corse nelle nostre zone, che hanno un profondo amore per il ciclismo e una cultura ciclistica radicata - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza per Sport, Olimpiadi 2026, Grandi Eventi della Regione Lombardia - La nostra regione è terra di sport, di passione, di atleti che non vedono l'ora di competere. Un percorso che da Bergamo fino al Lago di Como farà scoprire le bellezze della nostra Lombardia. Mi auguro che possano assistere il più gran numero di cittadini ed appassionati che amano questo sport". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/com 27-Set-22 13:52