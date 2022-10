Ciclismo: Lombardia. Cast stellare per 116^ edizione, Pogacar col n.1

Sul traguardo di Como diranno addio all'attività due campioni come Nibali e Valverde COMO (ITALPRESS) - Annunciati gli iscritti alla 116^ edizione de Il Lombardia presented by Eolo di sabato 8 ottobre, che vedrà al via un vero e proprio cast stellare con il numero 1 sulle spalle di Tadej Pogacar. Oltre al corridore sloveno saranno in gruppo anche Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe, Enric Mas, Bauke Mollema, Jai Hindley, Daniel Felipe Martinez, Domenico Pozzovivo, Romain Bardet e Damiano Caruso. Al via della Classicissima delle foglie morte anche due grandissimi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo e che chiuderanno la loro carriera proprio sabato: Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. Sono 253 i chilometri in programma da Bergamo a Como con gli ultimi 60 che vedranno i corridori affrontare salite come il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, il Civiglio e ancora il San Fermo prima del traguardo in riva al Lago. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 04-Ott-22 11:53