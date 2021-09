Ciclismo: Nazionale al via di Giro Toscana e Coppa Sabatini

Il ct Cassani schiererà De Marchi per i due appuntamenti ROMA (ITALPRESS) - La Nazionale italiana parteciperà al Giro della Toscana (15 settembre, mercoledì) con partenza e arrivo a Pontedera e al Gran Premio di Peccioli-Coppa Sabatini (16 settembre, giovedì). Sono le gare con regia organizzativa dell'Unione Ciclistica Pecciolese. Al Giro della Toscana il commissario tecnico Davide Cassani schiererà Marco Frigo, Alessio Nieri, Andrea Piccolo, Alessandro De Marchi, Alessandro Fedeli, Matteo Carboni, Michael Belleri (riserva Tommaso Nencini). Da notare che Alessandro De Marchi, il "Rosso di Buja", recentemente si è laureato campione d'Europa della mixed-relay con la Nazionale e quest'anno ha pure indossato la maglia rosa al Giro d'Italia. De Marchi correrà in maglia azzurra anche la Coppa Sabatini. Gli altri azzurri della corsa di Peccioli saranno Kristian Sbaragli, Alessandro Fedeli, Marco Tizza, Filippo Baroncini, Marco Frigo, Michele Gazzoli (riserva Martin Marcellusi). Cassani nella gestione degli azzurri alle classiche della Valdera sarà coadiuvato da Marino Amadori, ct degli under 23. Da corridori Amadori e Cassani hanno trionfato nella Coppa Sabatini. (ITALPRESS). mc/com 13-Set-21 10:33