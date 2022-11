Ciclismo Pista, Matteo Donega terzo in Champions League a Berlino

La prova è stata vinta da britannico Wood davanti allo svizzero Imhof UDINE (ITALPRESS) - Il ferrarese Matteo Donegà, il pistard del Cycling Team Friuli, è stato tra i protagonisti della seconda prova della Champions League andata in scena a Berlino (Germania). Matteo Donegà, infatti, ha ottenuto il terzo posto nello Scratch disputato all'interno del velodromo tedesco: quattro gli atleti che avevano guadagnato il giro di vantaggio sul resto del gruppo e, tra questi, figurava anche il ragazzo bianconero. La prova è stata vinta da britannico Wood davanti allo svizzero Imhof. Terzo posto per Donegà che ha preceduto il beniamino di casa, il tedesco Malcharek. Una prestazione di grande valore per l'azzurro giunta al cospetto dei migliori specialisti al mondo: Donegà, che ora occupa la tredicesima posizione nella classifica generale delle prove Endurance, è giunto ad un passo dal clamoroso successo nello Scratch.- foto: LivePhotoSport(ITALPRESS). pc/com 20-Nov-22 11:08