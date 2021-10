Ciclismo: Tre Valli Varesine. Valverde al via della centesima edizione

Assieme allo spagnolo anche Nibali, Pogacar, Nizzolo e Matthews VARESE (ITALPRESS) - Ci sarà anche Alejandro Valverde al via della centesima edizione della Tre Valli Varesine in programma martedì 5 ottobre. Il 41enne campione spagnolo della Movistar ha già gareggiato nella competizione organizzata dalla società Ciclistica Alfredo Binda quando vestiva la maglia di iridato e sulle strade del Varesotto ritroverà i suoi principali antagonisti al recente Giro di Sicilia: il vincitore della gara nell'isola Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) e l'atleta di casa Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Il campo di partenti della classica varesina di categoria ProSeries, valida come seconda prova del Trittico Regione Lombardia, è di primo piano con 15 formazioni di categoria WorldTour e un totale di 24 squadre in gara. Al via oltre al già annunciato due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogagar (UAE Team Emirates), ci saranno Matthews (Bike Exchange), Lutsenko (Astana), Nizzolo (Quebeka Nexthash), Uran (EF Education Nippo), Pinot e Gaudu (Groupama FDJ) Ganna e Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). La gara scatterà da Busto Arsizio alle ore 12 di martedì e si disputerà su 196 chilometri, con un circuito finale da ripetere per dieci volte e il classico arrivo in via Sacco, nel centro di Varese. Diretta tv su RaiSport, dalle 15 alle 17.15 e su RaiDue dalle 16.15 alle 17.15. (ITALPRESS). mc/com 02-Ott-21 13:18