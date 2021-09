Eroica 2021 da record, oltre 8.500 iscritti e gara spalmata su due giorni

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Eroica 2021 da record già nei numeri: sono fino a oggi oltre 8.500 gli iscritti alla corsa delle bici vintage a Gaiole in Chianti, mai così tanti nei 25 anni di vita della gara sulle strade bianche della Toscana. Complice probabilmente l'annullamento dell'edizione 2020 per il Covid, ma di fatto l'assalto dei ciclisti, alcuni anche dall'Australia, ha costretto l'organizzazione a spalmare l'edizione 2021 su due giorni, sabato 2 e domenica 3 ottobre. Altra novità: per la prima volta la corsa passa dall'iconica piazza del Campo di Siena, con il pieno -e raro- accordo delle contrade senesi che lì si scontrano per il Palio e sono notoriamente gelosissime della 'sacralità' del luogo. Oltre ai lontanissimi australiani, da oltre oceano si segnalano ciclisti dagli Stati Uniti, Argentina, Canada e Bahamas, e moltissimi dai paesi d'Europa: soprattutto Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Austria, Belgio, Olanda ma anche Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Spagna, Danimarca e Ungheria. "Dati grossi in mano, senza bisogno di fini statistici, consentono la sintesi che L'Eroica non conosce crisi né confini -sottolinea Brocci- . Oltre 8 mila iscritti, quasi 1000 donne, il 35% di stranieri con circa 900 tedeschi, la colonia nettamente più presente. Manca un esame per età ma di certo il ricambio generazionale è in corso e sempre più giovani vengono a misurarsi con un mondo il cui fascino arriva e colpisce, fa tendenza. C'è un'altra percentuale per cui L'Eroica vanta quota vicina all'assoluto: quella delle persone perbene, un primato che arriva oltre ogni grande numero e la rende un appuntamento irrinunciabile per sempre più umanità". "Per noi di Eroica – dice Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, parlando della tappa senese – si tratta di una svolta emozionante. Pedalare per le strade di una delle città più belle al mondo sarà bellissimo. Lo faremo con il garbo ed il sorriso dei ciclisti eroici, legati al tempo, alle tradizioni ed alla bellezza della vita. Sabato 2 ottobre ci sarà solo un passaggio dei ciclisti dei due percorsi più lunghi. L’orario previsto è dalle 5.50 alle 9.40. I ciclisti entreranno in città da Porta Pispini, percorreranno via di Pantaneto, attraverseranno piazza del Campo e usciranno da Porta Romana. Domenica 3 ottobre il centro storico di Siena sarà interessato al passaggio dei ciclisti dalle ore 8.20 alle ore 10.30. Inviteremo i ciclisti a fermarsi al ristoro, con caffè e dolce, che sarà allestito nei pressi della Torre del Mangia". A L’Eroica 2021 si parteciperà dunque in due giorni: sabato 2 ottobre pedaleranno i ciclisti iscritti ai due percorsi più impegnativi, 209 e 135 chilometri con partenza alle ore 4.30, per quelli che parteciperanno in sella ad una bicicletta costruita prima del 1930. Subito dopo, cioè alle 5.00 del mattino dunque ancora con condizioni di buio pesto, prenderanno il via tutti gli altri. Domenica 3 ottobre, in orario più comodo, sarà la volta dei ciclisti degli altri tre percorsi a disposizione; 46, 81 e 106 chilometri.