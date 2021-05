Europei nuoto: oro per Pilato nei 50 rana, per Panziera nei 200 dorso e per Quadarella nei 400 stile libero

Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La neo detentrice del record del mondo, con 29''35, ha preceduto la finlandese Ida Hulkko, argento, e la russa Yulia Efimova. Sesta l'altra azzurra in gara, Arianna Castiglioni. "Sono contenta. Un po' me l'aspettavo – ha detto la 16enne azzurra Benedetta Pilato ai microfoni di Rai Sport - ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mia aspettavo di fare meno di ieri anche se soli 5 centesimi sono comunque un buon risultato. Tra due giorni torno a casa e sono davvero soddisfatta. E poi mi manca tanto il mio cane".

Margherita Panziera ha vinto la medaglia d’oro nei 200 dorso femminile

L’atleta veneta, già argento nei 100 dorso, con il tempo di 2:06.08 ha preceduto la britannica Cassie Wild, argento, e l’ungherese Katalina Burian, bronzo. "Sono contenta del tempo - commenta l’atleta - significa che sto lavorando bene. Sono riuscita a gestire una settimana dura. Non mi è piaciuto come ho gestito la gara, guardando troppo a non farmi superare dalle avversarie, ma in fondo era una finale europea. Anche la giornata sta andando bene, speriamo di salire ancora con le staffette".

Oro anche per Simona Quadarella, che ha conquistato il gradino più alto del podio nei 400 stile libero agli Europei di nuoto a Budapest. L'azzurra ha preceduto la russa Anna Egorova e l'ungherese Boglarka Kapas.