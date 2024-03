Rugby: Fiamme Oro. Piantella si aggiunge alla rosa dei cremisi

Il seconda linea vicentino raggiunge il XV della Polizia dopo l'accordo con le Zebre UROMA (ITALPRESS) - Un nuovo tassello si aggiunge alla rosa delle Fiamme Oro Rugby, con Nicola Piantella che, raggiunto l'accordo con il club di provenienza delle Zebre Parma, da oggi sarà a disposizione dello staff tecnico del XV della Polizia di Stato. Piantella, che in questa stagione vestirà la maglia cremisi da esterno, è un seconda linea di 198 cm per 107 kg, nato a Bassano del Grappa (Vi) nel 2001; vanta 6 presenze nel BKT United Rugby Championship, convocazioni in Selezione Italiana XV, Italia A, Italia Emergenti e Nazionale Under20 e ha militato nelle fila di Benetton Rugby, Mogliano Veneto, Rovigo, Accademia Nazionale "Ivan Francescato" e Rangers Vicenza.

"Ci tengo innanzitutto a ringraziare la dirigenza delle Fiamme che mi ha dato la possibilità di far parte di questa squadra e nello specifico il coordinatore di settore Claudio Gaudiello, con il quale ci conosciamo da tempo e che mi ha proposto di venire qui da subito - le prime parole da giocatore cremisi di Piantella - Da oggi darò il mio contributo a questa squadra, della quale sono pronto a difendere i colori in campo e fuori. Sono molto contento di essere arrivato in una società con la quale condivido in pieno l'ambizione di puntare a raggiungere il massimo in campo nazionale». - Foto Ufficio Stampa Fiamme Oro - (ITALPRESS). mc/com 13-Mar-24 12:49 .