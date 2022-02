Rugby: Sei Nazioni. Stampa inglese, ipotesi SudAfrica con Italia out

Per il "Daily Mail" dal 2025 gli "Springboks" prenderebbero il posto degli azzurri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il "Daily Mail" ipotizza un nuovo scenario per il rugby internazionale, che prevede, da 2025, l'ingresso nel Sei Nazioni del SudAfrica, al posto della Nazionale italiana. La squadra azzurra nel prestigioso torneo europeo ha perso le ultime 34 partite giocate. Per il quotidiano inglese, le modifiche al format del Sei Nazioni, inizialmente previste per il 2024, avverrebbero nel 2025, su spinta del Fondo CVC, che recentemente ha investito nella manifestazione circa 360 milioni di sterline. Questo perchè ieri SudAfrica, Nuova Zelanda, Australia e Argentina si sono impegnate per altri tre anni nell'annuale "Rugby Championship", torneo riservato alle rappresentative top dell'Emisfero Sud (Australe, ndr.) del mondo. L'intento degli "Springboks" campioni del mondo in carica, resto però quello di allinearsi, presto o tardi, con i Paesi del Nord della Terra. (ITALPRESS). pdm/red 17-Feb-22 09:32