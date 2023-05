Rugby: World Cup. Ritiro azzurri in Trentino dal 5 giugno

Comincia a Pergine Valsugana il percorso pre Mondiali dell'Italia.ROMA (ITALPRESS) - Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby maschile, ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati per il primo raduno in preparazione degli impegni della Rugby World Cup 2023. Appuntamento a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dal 5 al 9 giugno. Gli azzurri si ritroveranno in Trentino nei luoghi che hanno ospitato - in ordine cronologico - la preparazione alla Rugby World Cup 2019, il primo raduno sotto la guida di Kieran Crowley nel 2021 e la preparazione al Tour Estivo 2022.

Il gruppo è stato diviso al fine di svolgere lavoro mirato con ogni giocatore e consentire ad altri il giusto recupero al termine della stagione. A partire dal terzo raduno a Pergine Valsugana - in calendario dal 7 luglio - la rosa sarà al completo. Questo l'elenco degli atleti convocati per il primo raduno pre Mondiali. Piloni: Filippo Alongi (Benetton Rugby, 1 Cap), Paolo Buonfiglio (Zebre Parma, Esordiente), Matteo Nocera (Zebre Parma, Esordiente), Federico Zani (Benetton Rugby, 21 Caps). Tallonatori: Luca Bigi (Zebre Parma, 46 Caps), Marco Manfredi (Zebre Parma, 1 Cap). Seconde Linee: David Sisi (Zebre Parma, 27 Caps), Andrea Zambonin (Zebre Parma, 2 Caps). Terze Linee: Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 1 Cap), Toa Halafihi (Benetton Rugby, 9 Caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 10 Caps). Mediano di apertura: Giacomo Da Re (Benetton Rugby, 1 Cap). Centri: Enrico Lucchin (Zebre Parma, 1 Cap). Ali/Estremi: Pierre Bruno (Zebre Parma, 12 Caps), Federico Mori (Bordeaux, 12 Caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 Caps). Atleta non considerato per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby, 20 Caps). - foto LivePhotosport - (ITALPRESS). pdm/com 19-Mag-23 15:16 .