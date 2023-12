Bye bye 2023, novembre - Swiatek “maestra” (e di nuovo regina). Azzurre strepitose a Siviglia

Tutto pronto a Cancun (e viste le foto dei cantieri dell’”Estadio Paradisus” degli ultimi giorni non è poi così scontato…) per l’atto conclusivo del tour femminile che manda in scena le WTA Finals 2023. Si gioca di nuovo sul cemento messicano, come già accaduto nel 2021 a Guadalajara: stavolta in palio c’è, oltre ad un cospicuo assegno - più di tre milioni di dollari in caso di successo con tutti e cinque i match vinti - ed il titolo di “maestra”, anche lo scettro mondiale. Anche se questo è una questione privata tra Sabalenka e Swiatek (è solo la quinta volta che alle Finals si decide anche la regina mondiale: la più recente era stata nel 2009 quando Serena Williams bruciò Safina proprio sul traguardo).

SI ALZA IL SIPARIO SULLE WTA FINALS

Assente la campionessa in carica, la francese Garcia (che nella sfida per il titolo delle Finals 2022, disputare sul veloce indoor di Fort Worth, in Texas, superò in finale la bielorussa Sabalenka), al via ci sono tutte le più forti con Maria Sakkari, nona nella Race (riserva), subentrata al posto della ceca Karolina Muchova, ottava, costretta al forfait per un infortunio al polso che la sta tenendo fuori gioco da dopo lo Us Open.

Nel “Bacalar Group” sono sorteggiate Aryna Sabalenka (1), Elena Rybakina (n.4), Jessica Pegula (n.5) e Maria Sakkari (n.8): nel “Chetumal Group” sono inserite Iga Swiatek (2), Coco Gauff (n.3), Ons Jabeur (n.6) e Marketa Vondrousova (n.7).

ARRIVANO I PRIMI VERDETTI

I primi verdetti a Cancun, in Messico, arrivano già nel day 3 con Pegula (n.5) che, grazie al successo per 64 63 su Sabalenka, n.1 del ranking e del seeding, impegnata a difendere lo scettro mondiale (terza vittoria contro una numero uno in stagione per la statunitense dopo le due su Swiatek: United Cup e Montreal), è la prima a staccare il pass per le semifinali (complice il successo di Rybakina su Sakkari).

Anzi, Jessica, che nel day 1 ha superato 75 62 Rybakina, è pure sicura di chiudere al primo posto nel “Bacalar Group”. Nell’ultima giornata dei round robin poi è Sabalenka ad imporsi in tre set su Rybakina nella sfida che vale il secondo posto.

Nel “Chetumal Group” la situazione si definisce per intero nell’ultima giornata della fase round robin. A chiudere in testa è Swiatek, con tre vittorie e nemmeno un set lasciato per strada davanti a Gauff. Semifinali a senso unico, con il maltempo a dare non poco fastidio: nel derby a stelle e strisce Pegula lascia solo tre game a Gauff mentre Swiatek ne concede appena due in più a Sabalenka, giusto per stabilire chi sia la regina del tennis mondiale….

E’ SWIATEK LA NUOVA “MAESTRA”

La pioggia si prende la ribalta fino all’ultimo, costringendo gli organizzatori a far disputare la finale il lunedì. Una sfida per il titolo che per Iga vale doppio, visto che in caso di successo si riprenderebbe anche lo scettro mondiale strappandolo dalle mani di Sabalenka e chiudendo la stagione da numero uno per la seconda volta di fila (e in carriera). Ma è una partita che non ha storia perché questa Swiatek versione “wonder woman” non solo non si batte ma non la si impensierisce nemmeno: e c’è un severissimo 61 60 rifilato a Pegula a dimostrarlo. E’ lei la nuova “maestra”, ed è di nuovo lei la regina del tennis mondiale.

HOLA SIVIGLIA!

“Grande spirito di squadra: l’Italia può far bene”. Accidenti se ha ragione il capitano delle azzurre Tathiana Garbin alla vigilia delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals di scena sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Si parte infatti con una gran bella vittoria sulla Francia (Gruppo D), superata per 2-1: nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, batte in rimonta 26 62 62 Alizé Cornet, n.118 del ranking, quindi Jasmine Paolini, n.30 WTA, si impone 76(6) 57 64 su Caroline Garcia, n.20 WTA. Sfuma l’en-plein nel doppio con Trevisan e Cocciaretto che cedono 57 62 10-6 a Garcia/Mladenovic ma non fa nulla.

Ma contro la Germania il 3-0 arriva, ed è un volo diretto in semifinale, dopo nove anni. Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, s’impone 76(6) 61 su Eva Lys, n.130 del ranking, dopo aver annullato alla sua avversaria un set-point nel tie-break del primo parziale. Quindi Jasmine Paolini, n.30 WTA, completa l’opera superando 63 62 Anna-Lena Friedsam, n.115 del ranking, in un match mai in discussione. In doppio poi Bronzetti e Cocciaretto arrotondano il risultato superando 64 67(4) 11-9 Anna-Lena Friedsam e Laura Siegemund, quest'ultima reduce dal successo alle WTA Finals di specialità a Cancun in coppia con la russa Vera Zvonareva.

TREVISAN E PAOLINI PORTANO L’ITALIA IN FINALE

Dopo dieci anni si torna in finale, e con pieno merito! L’Italia sconfigge infatti 2-0 la Slovenia: nel primo singolare della semifinale Martina Trevisan, n.43 WTA, batte 76(6) 63 Kaja Juvan, n.104 del ranking, dopo averle annullato un set-point nel tie-break del primo parziale, quindu Jasmine Paolini, n.30 WTA, super 62 46 63 Tamara Zidansek, n.100 del ranking, firmando il successo tricolore. Per l'Italia è la sesta finale della sua storia, la prima dal 2013 quando poi vinse il suo quarto trofeo battendo la Russia a Cagliari.

“E’ un sogno partito da lontano che oggi si realizza - le parole di una Tathiana Garbin semplicemente raggiante -. Dietro questo risultato c’è tanto lavoro da parte di tutto il team e della Federazione. Sono orgogliosissima delle mie ragazze che hanno fatto qualcosa di straordinario: devono essere fiere per questo. Domani sarà un altro giorno e proveremo a divertirci. Per me è davvero una emozione grandissima. Ed è un insegnamento per i giovani che vogliono tutto e subito. Ci vuole invece lungimiranza: queste ragazze hanno costruito nel tempo la loro carriera e lo hanno fatto nel migliore dei modi. Il pubblico qui e fantastico: noi siamo un po’spagnole, loro sono un po’ italiani. Però non ci si accontenta mai: la finale sarà comunque una partita difficilissima ma noi scenderemo in campo per vincere”.

Ed in finale c’è il Canada, che supera un po’ a sorpresa la Repubblica Ceca al doppio decisivo (2-1). Le nordamericane sono alla loro prima finale nel campionato mondiale a squadre.

NIENTE LIETO FINE, LA BJK CUP VA IN CANADA

Manca l’”happy end” perché è il Canada a prendersi la Coppa, per la prima volta nella sua storia, grazie al successo per 2-0 sull’Italia nella sfida che ha assegnato il titolo alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2023 sul veloce indoor di Siviglia. Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, cede 75 63 a Marina Stakusic, n.258 del ranking. L’azzurra paga pesantemente la tensione contro un’avversaria giovane e con poco o nulla da perdere: troppi per Martina 34 errori gratuiti - la maggior parte con il suo colpo migliore, il diritto - a fronte di soli 15 vincenti. Per la canadese un solo vincente in più, 16, ma tanti gratuiti in meno, 20.

Jasmine Paolini, n.30 WTA, perde invece 62 63cont una Leylah Fernandez, n.34 WTA, versione extra-lusso. La 21enne di Montreal mette a referto più del doppio dei vincenti, 23 contro 10, e commette quasi la metà degli errori gratuiti, 16 contro 27. Ma comunque il punteggio per la tennista toscana è forse un po’ troppo severo per quanto visto in campo.

Il Canada si conferma dunque “bestia nera” per l’Italia vincendo per la quarta volta in cinque confronti. Il team nordamericano si era imposto anche nei round robin delle Finals dello scorso anno a Glasgow mentre le atre due vittorie erano datate Perth 1971 ed Ancona 1995. L’unico successo tricolore è datato invece 1984, al primo turno della competizione disputata a San Paolo, in Brasile (all’epoca si giocava in sede unica).

Your 2023 Billie Jean King Cup Champions, Canada ??#BJKCupFinals | @TennisCanada pic.twitter.com/CdqtNq50IJ

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 12, 2023

Your runners up… Italy ????



Congratulations on a great week!#BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/wpE8KdYFym

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 12, 2023

GARBIN, CAPITANO CORAGGIOSO

"E' stata una settimana molto emozionante: è stato davvero bello qui a Siviglia", le parole di Tathiana Garbin nella conferenza stampa post finale. "La nostra è una squadra molto unita. Sono davvero orgogliosa delle mie giocatrici, devo ripeterlo ancora, non solo come atlete ma come esseri umani, perché le conosco, ognuna di loro, fin da quando erano molto giovani. Sono cresciute così tanto. Loro sono persone sensibili, e mi sono state vicine in un momento davvero duro. Sono molto orgogliosa di loro".

"A volte dico che quando cadi hai qualcosa da raccogliere: devi guardarti intorno e capire cosa puoi prendere di buono - aggiunge il capitano delle azzurre -. Quindi penso che impareremo molto da questa settimana. Penso che la mia squadra sia come una famiglia, quindi siamo davvero vicine le une alle altre. Sappiamo che quando qualcuna cade ci sono le altre che possono aiutarla a rialzarsi. Questo è ciò che mi piace. Abbiamo perso oggi, ma eravamo insieme. Quando abbiamo vinto, gli altri giorni, abbiamo gioito insieme e siamo insieme quando perdiamo. Ci divertiamo comunque, perché impariamo qualcosa. Penso che impariamo a rialzarci, ma a rialzarci insieme. Questa è la lezione, la lezione più importante che impariamo".

Tutte insieme, unite al fianco del capitano che - come comunica a riflettori spenti dopo le Finals - sta combattendo la sua battaglia più difficile.