Forfait Keys a Toronto, primi ottavi da “1000” per Paolini

Primi ottavi nella categoria di tornei seconda solo agli Slam per Jasmine Paolini, approdata tra le migliori 16 dell’“Omnium Banque Nationale Open”, torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. Tutte le sfide sono trasmesse in diretta su SuperTennis tv e su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

E senza far fatica. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.49 del ranking, che all’esordio aveva eliminato in due set la croata Vekic, n.22 WTA, ha infatti beneficiato del forfait della statunitense Madison Keys, n.15 del ranking e 13 del seeding, finalista nel 2016. La 28enne di Rock Island, Illinois, che avrebbe dovuto affrontare la giocatrice toscana nella giornata di mercoledì, è stata costretta al ritiro per un problema all’anca.

Giovedì la tennista toscana dovrà vedersela con la vincente della sfida - in programma mercoledì - tra l’altra statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e 4 del seeding, e la kazaka Yulia Putintseva, n.61 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser.

