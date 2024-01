WTA Brisbane, Bronzetti sfida Sabalenka per i quarti

Prosegue contro Aryna Sabalenka il percorso di Lucia Bronzetti al Brisbane International presented by Evie, WTA 500 che si disputa in contemporanea con un ATP 250 al Queensland Center sul duro (Green Set cushion, montepremi $1.736.763).

Bronzetti, numero 52 del mondo, sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 e n.2 WTA, che come tutte le prime 16 del tabellone entra in corsa direttamente al secondo turno. L'azzurra cercherà la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10.

Sabalenka, una delle sette campionesse Slam e una delle quattro ex numero 1 del mondo iscritte al torneo quest'anno, ha vinto tutte le undici partite giocate in Australia l'anno scorso. Dodici mesi fa ha infatti trionfato all'Adelaide International prima di conquistare l'Australian Open e salire per un breve periodo in vetta al ranking WTA.

Prima giocatrice in 17 anni a raggiungere almeno la semifinale in tutti gli Slam e alle WTA Finals in una stessa stagione, Sabalenka è alla prima partecipazione al Brisbane International. Tuttavia ha già giocato al Queensland Tennis Center, la prima volta nel 2019 per la semifinale di Billie Jean King Cup tra la Bielorussia e le padrone di casa dell'Australia.

BRISBANE INTERNATIONAL, STORIA E CURIOSITA'

