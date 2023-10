Zhengzhou: Paolini-Garcia, un anticipo di Billie Jean King Cup live alle 11

Un anticipo di Billie Jean King Cup andrà in scena allo “Zhengzhou Open” (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center nella capitale della provincia di Henan, in Cina. Il torneo è trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Di fronte, nel secondo match dalle 9 ora italiana sul Centrale, saranno di fronte la numero 1 d'Italia Jasmine Paolini, numero 31 WTA, e Caroline Garcia, numero 10. Entrambe sono state convocate dai rispettivi capitani Tathiana Garbin e Julien Benneteau per il girone delle Billie Jean King Cup che comprende Italia, Francia e Germania.

La francese ha vinto in due set tutte e quattro le sfide precedenti con la neo numero uno d’Italia: l’ultima - la più combattuta - quest’anno a febbraio nei quarti a Lione (veloce indoor). Se dovesse batterla per la prima volta, la toscana firmerebbe il suo terzo successo in carriera contro una Top 10.

LA STAGIONE DI PAOLINI E GARCIA

Dopo la sconfitta negli ottavi di finale a Pechino contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Paolini punta a raggiungere i quarti di finale per la quarta volta nel 2023 nel circuito WTA. Il miglior risultato rimane la finale raggiunta a Palermo, persa contro Qinwen Zheng. Il primo quarto l'ha giocato a Lione, perso proprio contro Garcia, l'ultimo a Cincinnati, il suo primo in un WTA 1000.

A Zhengzhou Paolini punta al secondo titolo in carriera sul duro nel circuito maggiore dopo il successo a Portoroz nel 2021. In stagione, ha comunque aggiunto alla sua bacheca anche il trofeo del WTA 125 di Firenze, circuito che si può considerare l'omologo del Challenger Tour per il tennis femminile. Ha anche raggiunto la finale al WTA 125 di Makarska.

Garcia, invece, punta al quinto quarto di finale consecutivo dopo San Diego, Guadalajara, Tokyo e Pechino; sarebbe il dodicesimo in stagione.

Quest'anno ha giocato due finali, perse a Lione e Monterrey, e una quarta semifinale al WTA 1000 di Guadalajara. In carriera ha vinto cinque titoli nel circuito WTA sul duro: nel 2017 a Pechino e Wuhan, nel 2018 a Tianjin; nel 2022 a Cincinnati e alle WTA Finals.

In tabellone rimane solo un'altra italiana, Lucia Bronzetti, dopo il ritiro di Elisabetta Cocciaretto fermata da un virus influenzale. Negli ottavi Bronzetti affronterà per la prima volta Ons Jabeur, n.7 del ranking.