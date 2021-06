17 squadre per la Coppa Italia FITpra: così è nato il record del Monviso

“Appena scoperta la nascita della Coppa Italia FITpra by Noberasco, abbiamo inviato un messaggio nel gruppo WhatsApp del nostro centro, per chiedere se ci fosse qualche giocatore interessato a partecipare. La sera stessa avevamo già più di novanta adesioni”. A parlare è Stefano Ponzano, amministratore unico del Monviso Sporting Club, la società che ha fatto registrare il record di squadre in gara nella nuova competizione scattata a fine aprile, e che in questo week-end ha visto scoccare l’ora delle varie fasi provinciali Oro e Argento. Fra le 880 squadre di tutta Italia, il club di Grugliasco, alle porte di Torino, ne ha iscritte la bellezza di 17 (14 maschili e 3 femminili) sposando a pieno una manifestazione che si è inserita perfettamente nel boom del padel amatoriale che sta vivendo il nostro paese.



“Non ci aspettavamo un successo simile – continua Ponzano – ma si sono create tantissime squadre. Alcune composte da amici che già giocavano insieme, altre da persone che frequentavano i nostri campi (sette in tutto, ndr) ma magari non avevano mai avuto l’occasione di conoscersi. Hanno fatto comunque squadra con grande entusiasmo e il desiderio di far bene, in una competizione che dà a tutti la possibilità di divertirsi”.

Già, perché lo spirito amatoriale tipico degli eventi FITpra offre a chiunque l’opportunità di trovare avversari del proprio livello, di giocare, vincere e divertirsi. “Al Monviso conoscevamo il mondo FITpra grazie al tennis, e quando abbiamo installato i campi da padel ci è sembrato logico continuare in quella direzione”. È andata alla grande, con un numero sempre maggiore di tornei e il successo incredibile della Coppa Italia FITpra by Noberasco, che nel club torinese ha coinvolto oltre 100 giocatori.



“Molti non vengono dal tennis, quindi non conoscevano le dinamiche e il meccanismo dei tornei. Il FITpra è un buonissimo modo per avvicinarli al mondo delle competizioni. Tutti a un certo punto hanno il desiderio di provare a cimentarsi in dei tornei, ma per molti il salto negli eventi FIT potrebbe risultare troppo impegnativo. FITpra svolge egregiamente la funzione di garantire delle sfide alla portata di tutti, e la possibilità di giocare all’interno di una competizione a squadre è un bel valore aggiunto, perché crea un senso di appartenenza e un entusiasmo che stimolano ulteriormente la voglia di competere e divertirsi”. La prova è anche nei nomi di alcune formazioni, che la dicono lunga sullo spirito con cui hanno scelto di affrontare la manifestazione. Ci sono gli “Impresentabili”, gli “All Scars”, i “Padellari”, le “Spritzate”, le “Belle e nuove di padel-la”, e tanti altri team che hanno scelto – giustamente – di mettere il divertimento al primo posto.

Al Monviso Sporting Club di gare a squadre se ne intendono: hanno una formazione in Serie A che il mese scorso ha agguantato la salvezza, ne hanno una in B e altre fra Serie C e D. Tanto che grazie alla novità della Coppa Italia FITpra by Noberasco hanno superato la cifra record di 200 atleti agonisti che partecipano alle varie competizioni. “E anche nei tornei – dice ancora Ponzano – siamo molto attivi. Si tratta spesso di eventi brevi, con meno vincoli dal punto di vista organizzativo, ma che nei week-end attirano tantissimi giocatori generando anche un indotto non indifferenze per il club. I giocatori li apprezzano e la formula piace a tutti: per questo ci siamo tuffati a pieno in questo mondo, e continueremo a farlo”.



Lo conferma la scelta di organizzare una delle fasi provinciali del fine settimana, la fase Oro maschile, divisa fra la loro struttura e il Verdelago Club di Settimo Torinese. In gara anche le tre squadre di casa che meglio hanno figurato nella prima fase, guadagnandosi la qualificazione: Impresentabili, Europolimer Boys e Ovetto Padel Team.

Anche grazie ai numeri del Monviso Sporting Club, nella Coppa Italia FITpra by Noberasco il Piemonte è stata la seconda regione d’Italia a iscrivere più squadre: 115. Davanti solo il Lazio, con 124. E anche nel numero di tornei organizzati e di iscrizioni, la regione è sempre sul podio nazionale. “Siamo davvero molto contenti dei risultati del nostro lavoro – dice Dario Bozza, fiduciario FITpra padel per il Piemonte –, aiutato da un movimento in continua crescita. Grazie alla possibilità di essere praticato dagli agonisti anche nel periodo delle chiusure, il padel ha attirato tantissimi atleti provenienti da altri sport, che si sono innamorati di questa disciplina. Ora spetta a noi essere bravi, grazie alla qualità organizzativa degli eventi, a fare in modo che continuino a giocare a padel. Ma i giocatori sono felici e noi stiamo continuando a lavorare sodo per fare le cose al meglio. Pertanto e siamo fiduciosi di poter ottenere altri risultati importanti”.



Sei in tutto i club della provincia di Torino a ospitare la seconda fase della Coppa Italia FITpra by Noberasco: oltre ai già citati Monviso Padel Club e Verdelago Club, nel week-end le squadre amatoriali torinesi sono in campo anche a Ruffini Padel, Gonetta Go, Artan Padel Club e Master Club Fioccardo. La fase Argento terminerà lì, mentre quella Oro qualificherà dieci squadre maschili e otto femminili per il Master regionale in programma dal 25 al 27 giugno, sempre in sede unica.



Servirà per definire le due squadre di ciascuna regione che a luglio – in sede da definire – si giocheranno il titolo nel Master nazionale. Per i più forti ci sarà il premio di miglior squadra amatoriale d’Italia; per tutti gli altri un’esperienza da ricordare, all’insegna del divertimento, della socialità e della voglia di stare (e giocare) insieme. Proprio come in ogni evento targato FITpra.