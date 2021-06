41 anni, 90 Slam e spacca ancora: infinita Venus

Pazzesca Venus. A 41 anni compiuti lo scorso 17 giugno la prima delle Williams ha compiuto un’altra impresa, quella di superare brillantemente il primo turno del suo Slam n.90. Ripetiamolo in lettere: novanta. E il caso vuole che quella ottenuta contro la rumena Mihaela Buzarnescu sia stata anche la vittoria n.90 a Wimbledon, un torneo che Venus ha conquistato ben 5 volte (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

La passione per il gioco della Williams più anziana va oltre ogni aggettivo: ha continuato ad allenarsi, a impegnarsi, a competere anche quando i grandi titoli non sono più stati alla sua portata.

Quest’anno veniva da sei sconfitte consecutive, una striscia negativa iniziata in Australia contro la nostra Sara Errani. Fuori subito a Miami contro la kazaka Diyas, a Madrid contro la connazionale Brady, a Parma contro la slovacca Schmiedlova, a Strasburgo contro la rimena Cirstea, a Parigi con la russa Alexandrova. Un’altra si sarebbe data da tempo al golf. O al burraco

Invece eccola lì, seppur scivolata al n.111 del mondo (lei che è stata n.1) pronta ancora a battagliare sul prato, pardon campo, n.3 dell’All England Lawn Tennis Club per oltre due ore e mezza, capace di piazzare 10 ace e 33 vincenti.

Al secondo turno le toccherà la tunisina Ons Jabeur, n.24 del mondo, 15 anni più giovane anche se, ormai da un pezzo, non più una teenager. Ma per Venus ormai la faccenda è così: molte delle avversarie potrebbero essere sue figlie. Lei non si preoccupa, fatti loro: spara il servizio e viene a rete. Oggi l’ha fatto 20 volte, conquistando 14 punti. Grande!