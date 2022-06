62 squadre, un solo obiettivo: la Coppa Italia FIT TPRA

L’appuntamento è fra sette giorni esatti, a partire dalle 10 del mattino, sui campi del Villa Pamphili Padel Club. Ancora una volta, gli scudetti FIT TPRA della Coppa Italia a squadre by Noberasco verranno assegnati lì, in uno dei club più in vista della Capitale. Ha già ospitato tornei internazionali dell’Internationl Padel Federation, ha già ospitato una tappa del Circuito Slam padel by Mini e ora si prepara ad accogliere di nuovo i migliori amatori della pala, che hanno fatto squadra con l’obiettivo di conquistare una competizione nata nel 2021 e immediatamente capace di raccogliere un successo impensabile.



L’edizione 2022, scattata a fine febbraio con la prima fase dei gironi provinciali, ha visto darsi battaglia circa 1.100 formazioni da tutta Italia, quindi migliaia di giocatori e centinaia di club. Un evento che ha collegato l’intero paese da nord a sud, nel segno dell’agonismo ma senza dimenticare una buona dose di divertimento e aggregazione, come sempre accade quando la sigla è quella FIT TPRA.

Dal 24 al 26 giugno a Roma si daranno battaglia le squadre finaliste dei Master regionali giocati in tutta Italia, sia nel maschile sia nel femminile. Vuol dire che sui campi del Villa Pamphili Padel Club arriveranno un totale di 62 formazioni da tutto lo Stivale, per contendersi i titoli che nell’edizione inaugurale del 2021 andarono a una formazione laziale, quella del Globo 69 Padel Indoor di Pomezia, e a “Le donne di viaEmilia”, della ViaEmilia Padel Academy di Fiorano Modenese.



Il grande lavoro di scrematura svolto dalle varie fasi della competizione ha fatto in modo che a conquistare il pass per le finali romane siano state soltanto le formazioni che hanno mostrato il livello medio più alto, esaltando una disciplina – il padel – che si sposa alla perfezione con lo spirito di squadra, in grado di rendere la competizione ancora più divertente, sentita e affascinante. Dando uno sguardo all’elenco delle formazioni che hanno confermato la partecipazione ce n’è per tutti i gusti: dall’Alto Adige a Siracusa, passando per la Sardegna e per tutte le altre regioni italiane, in un viaggio all’insegna della passione comune per la pala.



Ma ogni realtà è diversa: ci sono formazioni che arrivano a contare la bellezza di quindici giocatori (la formula del torneo maschile ne prevede in campo in una sfida non più di sei) e altre che invece hanno numeri più contenuti e alla quantità hanno preferito la qualità, riuscendo comunque a superare le tre fasi precedenti (gironi provinciali, fase oro, Master regionale) per guadagnarsi un posto al gran finale di Roma.

Naturalmente, come da regola non scritta di ogni evento FIT TPRA che si rispetti, a tutto ciò che succederà in campo verranno accoppiati anche degli eventi collaterali studiati per rendere l’esperienza la più piacevole possibile. Non mancheranno quindi lo svago e le occasioni di divertimento, per atleti e accompagnatori, come il party esclusivo riservato ai partecipanti e altre opportunità.



Perché, non va dimenticato, malgrado gli standard organizzativi dell’evento siano degni di un torneo professionistico, i partecipanti sono pur sempre gli amatori, che amano il padel ma durante la trasferta non disdegnano altre esperienze. Specialmente in una città come Roma che ha tantissimo da offrire anche lontano dal padel, mentre in termini sportivi ha da poco celebrato il primo Italy Major Premier Padel.



A un mese esatto da Galan, Lebron, Paquito, Bela e tutti gli altri, a contendersi il titolo nella capitale ci saranno gli amatori più forti del paese. Pronti a vivere un’esperienza ugualmente preziosa.