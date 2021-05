In vendita i biglietti per le Davis Cup Finals a Torino: per 72 ore sconto del 20%

A partire da oggi sono in vendita i biglietti per le Davis Cup Finals by Rakuten 2021, per tutte le sedi e le sessioni. Questa mattina a Madrid gli organizzatori dell'evento hanno presentato tutte le opzioni disponibili, dalle ore 18.00, tramite la biglietteria online sul sito www.daviscupfinals.com e si aspettano di ripetere il successo dell'edizione 2019, la prima che si è svolta con il nuovo format.

Il presidente di Kosmos, Gerard Piqué, ha dichiarato: "Dopo il rinvio nel 2020, non vediamo l'ora che arrivi il momento di questa nuova edizione del torneo. L'apertura della vendita dei biglietti è un momento significativo. Il pubblico gioca un ruolo chiave in una competizione come la Coppa Davis. e, situazione pandemica permettendo, ci aspettiamo di veder arrivare appassionati da tutte le parti del mondo. Tutte e tre le sedi di gara partiranno con una disponibilità dei posti ridotta al 50% della capienza e siamo fiduciosi che, se la percentiuale dei vaccinati sarà quella che ci si aspetta e la pandemia sarà sotto controllo, si possa aumentare quella percentuale all'Arena di Madrid. Lo stesso discorso vale per Innsbruck e Torino, dove i nostri partner sono in contatto con le Autorità dei rispettivi Paesi per applicare le misure che saranno in vigore"

Insieme a Piquè erano presenti a Madrid i rappresentanti delle tre sedi, Madrid, Innsbruck e Torino: Isabel Díaz Ayuso, Presidente della Regione Madrid – Grande Madrid; Jose Luis Martinez-Almeida, sindaco di Madrid; Chiara Appendino, Sindaco di Torino; e Christian Ebner, ambasciatore austriaco in Spagna, nonché Rene Stammbach, vicepresidente ITF.

Il presidente dell'ITF, David Haggerty, ha dichiarato: "E’ il pubblico degli appassionati a rendere la Coppa Davis una competizione unica e non vediamo l'ora di vedere e sentire i fan mentre esprimono il loro sostegno a tutte le 18 nazioni che animeranno le finali della Coppa Davis di quest'anno".

Il formato multi-sede, introdotto per la prima volta quest'anno, prevede che ogni città ospiti due gruppi durante la fase a gironi e almeno un quarto di finale, mentre Madrid ospiterà due quarti di finale. La capitale spagnola ospiterà anche le due semifinali e la finale.

Ogni sede ha un proprio piano di biglietteria personalizzato per il pubblico locale e le fasi della competizione che ospita. Inoltre, gli organizzatori stanno lanciando una promozione iniziale di 72 ore che offre uno sconto del 20% sui biglietti per Madrid e Torino e l'opzione di pacchetti scontati per Innsbruck.

A Madrid, per ciascun incontro (tre partite, due singolari e un doppio, tra due nazioni), i prezzi vanno da 25 a 80 euro per la fase a gironi; da 40 a 95 euro per i quarti di finale; da 50 a 120 euro per le semifinali; e da 60 a 150 euro per la finale. Inoltre, è possibile acquistare pacchetti che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, mentre sono disponibili anche biglietti premium che includono l'accesso ai servizi di ospitalità del 1900 Club.

A Innsbruck, i prezzi vanno da 55 a 120 euro per le sfide nella fase a gironi e da 65 a 120 euro per i quarti di finale. Sono disponibili anche pacchetti e biglietti premium.

A Torino i prezzi vanno dai 16 ai 200 euro per la fase a gironi e dai 24 ai 110 euro per i quarti di finale.

Le Davis Cup Finals by Rakuten 2021 ha recentemente annunciato il programma completo delle partite, che potete trovare qui.

I biglietti saranno disponibili, dalle ore 18.00, sul sito www.daviscupfinals.com/tickets

E, sempre dalle 18.00, sul sito tickets.torino.daviscupfinals.com

Davis Cup Finals by Rakuten: 25 novembre-5 dicembre 2021

Sedi e gironi (così il programma)



Madrid Arena, Madrid (ESP)

Gruppo A: Spagna, Russia, Ecuador

Gruppo B: Canada, Kazakhstan, Svezia

Quarti: Vincente Gruppo A vs seconda classificata altri gruppi; Vincente Gruppo B vs seconda classificata altri gruppi

Semifinale e finale



Olympia-Halle, Innsbruck (AUT)

Gruppo C: Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

Gruppo F: Serbia, Germania, Austria

Quarto: Vincente Gruppo C vs Vincente Gruppo F

Pala Alpitour Arena, Torino (ITA)

Gruppo D: Croazia, Australia, Ungheria

Gruppo E: USA, Italia, Colombia

Quarto: Vincente Gruppo D vs Vincente Gruppo E