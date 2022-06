80 coppie per un sogno, con inaugurazione in stile Olimpiadi

Nel nome della competizione c’è la dicitura “invernali”, ma il Master dei Campionati italiani FIT TPRA è quanto di più estivo si possa chiedere. Per la location, da oggi a domenica sui campi del Mare Pineta Resort di Milano Marittima, ma anche per l’impostazione a metà fra evento e vacanza nel segno del divertimento, come tipico del circuito amatoriale frequentato da migliaia di appassionati della pala. 80 delle coppie più forti d’Italia sono giunte sulla riviera romagnola per giocarsi il secondo scudetto invernale dopo quello del 2021, che regalò spettacolo ed emozioni a Paderno Dugnano, in Lombardia.



Stavolta, invece, ai qualificati dai vari Master regionali del mese scorso è stata data la possibilità di vivere un sogno della durata di quattro giorni e di essere parte di una competizione senza precedenti, che nella stessa sede assegnerà i titoli amatoriali di padel, tennis e beach tennis, nel segno della multidisciplinarietà tanto cara alla Federazione Italiana Tennis. Al MarePineta Resort (e sulle vicine spiagge, per il beach tennis) c’è posto per tutti, in un suggestivo incrocio destinato ad aprire nuovi orizzonti nel mondo degli sport amatoriali di racchetta.

Gli organizzatori avevano promesso un evento irrinunciabile che trasformerà lo sport in pura emozione, e così sarà. I primi incontri delle varie competizioni si giocheranno già nella giornata odierna, ma l’evento clou è previsto per venerdì, quando alle 18.30 si terrà la Cerimonia di apertura ufficiale della competizione, in pieno stile Giochi Olimpici. Già perché si tratta a tutti gli effetti di una passerella in grande stile, che vedrà ogni regione sfilare dal lungomare fino ai campi di gioco, con un portabandiera e tutti i suoi atleti impegnati nelle tre discipline.



Un’idea destinata a generare enorme curiosità fra i tanti turisti presenti, quindi ad accrescere la popolarità dell’evento e anche dell’intero circuito, destinato ai giocatori alle prime armi. Chi si imbatterà nei protagonisti non potrà certo non interessarsi, quindi magari scoprire il circuito e diventarne presto un nuovo frequentatore.

Ma con gli eventi di contorno alla competizione sportiva non è tutto: sempre per venerdì, in serata, è previsto il Dinner&Beach Party della competizione, che si terrà al Royal Beach di Milano Marittima. Sarà una festa in spiaggia aperta a tutti i qualificati al torneo (modalità di prenotazione sul portale FIT TPRA), che ha l’obiettivo di regalare un altro momento di svago ma anche di avvicinare ulteriormente tutti i partecipanti, visto che fra gli obiettivi del circuito c’è anche quello – centrato ormai da anni – di diventare l’occasione per sviluppare nuove amicizie fra persone accumunate dalla stessa passione per la racchetta.



Una passione che nel caso di 160 giocatori di padel vale la possibilità di giocarsi un titolo nazionale, con tanto di… diretta tv. Oltre all’immancabile troupe di SuperTennis TV, infatti, la competizione andrà in diretta sulla piattaforma online SuperTenniX, regalando ai giocatori un’opportunità degna dei professionisti di alto livello. Occasioni che normalmente capitano raramente, ma FIT TPRA riesce a rendere molto più frequenti.



Tanti i volti noti del circuito in gara nella competizione, che prevede sei tabelloni in tutto: doppio maschile, femminile e misto della categoria Open, più gli stessi tre tabelloni per l’Entry Level, riservato ai giocatori di livello medio inferiore. Perché FIT TPRA pensa anche – o soprattutto – a loro, per accontentare proprio tutti.