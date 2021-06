Olimpiadi, assenti anche Halep e Wawrinka

Simona Halep e Stan Wawrinka si sono aggiunti alla lunga lista di assenti per le Olimpiadi di Tokyo. La rumena non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio per cui ha saltato Roland Garros e Wimbledon. Lo svizzero si è dovuto sottoporre a un nuovo intervento al piede.

A Tokyo mancheranno anche, tra gli altri, Serena Williams e Rafa Nadal, Dominic Thiem e Denis Shapovalov.

"Niente mi inorgoglisce di più di rappresentare la Romania, ma il recupero dall'infortunio richiede più tempo del previsto" ha detto la ex numero 1 del mondo, che aveva già saltato i Giochi del 2016 a Rio per timore del virus Zika.

Wawrinka, numero 30 del mondo, ha invece vinto l'oro olimpico in doppio a Pechino con Roger Federer. Lo svizzero non gioca dalla sconfitta contro Lloyd Harris al primo turno a Doha dello scorso marzo.

Il team di dottori che l'ha seguito si è detto fiducioso che il problema al piede sia stato risolto e che Wawrinka potrà tornare in campo in un tempo relativamente breve.