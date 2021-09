World padel tour, la finale femminile 'parla' spagnolo. Show di Navarro e Di Nenno. Fuori Lamperti

Primi verdetti al “WPT-Sardegna Open 2021. Si sono svolti tutti i match dei quarti di finale (femminile e maschile), sospesi per maltempo. Pronostici rispettati ampiamente nel “cuadro” femminile con Gemma Triay (SPA) e Alejanda Salazar (SPA) che hanno superato in due set (6-2/6-2) la coppia Aranzazu Osoro (ARG)-Victoria Iglesias (SPA), dopo aver vinto facilmente, sempre in due set, contro la coppia iberica Marta Ortega-Marta Marrero (match disputato nella giornata venerdì).

Nella seconda semifinale facile vittoria di Ariana Sanchez (SPA) e Paula Josemaria (SPA) in due set (6-3/6-3) sulle gemelle Pilar S. Alayeto (SPA) e Josè Alayeto (SPA) che nei quarti, avevano vinto, in tre set, su Delfina Brea (ARG) e Tamara Icardo (ARG).

Nel “cuadro” maschile si sono chiusi regolarmente i quarti di di finale

Domenica mattina Francisco Navarro (SPA) e Martin Di Nenno (ARG), dopo una partita perfetta ( in due set) contro Alejandro Galàn-Juan Lebròn, sfideranno, sul centrale, Jeronimo Glez. Luque (SPA)-Javier Rico Dasi (SPA). La coppia iberica ha vinto su Federico Chingotto (ARG)-Juan Tello (ARG) in due set (6-3/7-5).

Nella seconda semifinale due tra le coppie più in forma del torneo. Pablo Lima (BRA)-Agustin Tapia (ARG) hanno vinto in due set (6-2/6-2), sugli avversari (gli spagnoli Gonzalo rubio-Ivan Ramirez Del Campo), nei quarti. In semifinale li attendono Alejandro Ruiz (SPA)-Franco Stupaczuk (ARG), dopo un match molto combattuto. contro Miguel Yanguas (SPA)-Miguel Lamperti (ARG): 6-2/6-7 (6)/6-4.

Tabellone quarti di finale femminili

1) Gemma Triay (SPA)-Alejanda Salazar (SPA) vs Marta Ortega (SPA)-Marta Marrero (SPA): 6-2/6-4;



2) Aranzazu Osoro (ARG)-Victoria Iglesias (SPA) vs Lucia Sainz (SPA)-Beatriz Gonzalez (SPA); 7-6 (10);6-4;



3) Delfina Brea (ARG)-Tamara Icardo (ARG) vs Ariana Sanchez (SPA)-Paula Josemaria (SPA); 4-6/6-3/5-7



4) Virginia Riera (ARG)-Patricia Llaguno (SPA) vs Pilar S. Alayeto (SPA)-Jose’ Alayeto (SPA): 6-1/4-6/6-7 (3).

Risultati semifinali femminili:

1) Gemma Triay (SPA)-Alejanda Salazar (SPA) vs Aranzazu Osoro (ARG)-Victoria Iglesias (SPA); 6-2/6-2;



2) Pilar S. Alayeto (SPA)-Josè Alayeto (SPA) vs Ariana Sanchez (SPA)-Paula Josemaria (SPA): 3-6/3-6.

Tabellone quarti di finale maschili:

1) Alajandro Galàn (SPA)-Juan Lebron (SPA) vs Francisco Navarro (SPA)-Martin Di Nenno (ARG): 4-6/4-6;



2) Jeronimo Glez. Luque (SPA)-Javier Rico Dasi (SPA) vs Federico Chingotto (ARG)-Juan Tello (ARG): 6-3/7-5;



3) Pablo Lima (BRA)-Agustin Tapia (ARG) vs Gonzalo Rubio (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA); 6-2/6-2;



4) Alejandro Ruiz (SPA)-Franco Stupaczuk (ARG) vs Miguel Yanguas (SPA)-Miguel Lamperti (ARG): 6-2/6-7 (6)/6-4.

Semifinali maschili in programma domenica 12 settembre (dalle ore 9:30)

1) Francisco Navarro (SPA)-Martin Di Nenno (ARG) vs Jeronimo Glez. Luque (SPA)-Javier Rico Dasi (SPA);



2) Pablo Lima (BRA)-Agustin Tapia (ARG) vs Alejandro Ruiz (SPA)-Franco Stupaczuk (ARG).