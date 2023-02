A Dubai Zverev batte Lehecka e poi lo elogia: 'diventerà top 20'

La prima giornata dell'Atp 500 di Dubai, che quest'anno festeggia 30 anni di vita (prima edizione nel febbraio del 1993), si chiude con il brillante successo di Alexander Zverev sul ceco Jiri Lehecka, quest'ultimo piegato in rimonta per 46 63 64. "Non ho iniziato - ha raccontato il tedesco - nel migliore del modi. Ma vincere in questa maniera è estremamente importante per me. Sono sicuro che nelle prossime partite il mio tennis crescerà di livello e giocherò sempre meglio. A volte è questo che rende i giocatori migliori: non giocare bene e trovare comunque un modo per vincere. Questo è ciò che hanno fatto negli ultimi 20 anni Roger, Rafa, Novak e Andy. E io ho imparato dalla loro forza".

Zverev era tornato nel circuito il 31 dicembre scorso, a oltre 6 mesi dall'incidente del Roland Garros, e nella sua prima partita aveva affrontato proprio Jiri Lehecka nella prima giornata della sfida di United Cup tra Germania e Repubblica Ceca. "Ricordo molto bene quella partita - ha continuato Zverev - e la mia sensazione fu terribile perché non ho avuto nessuna possibilità di fare match pari".

Fu un netto 64 62 per Lehecka che poi legittimò ampiamente quel risultato spingendosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale dell'Open d'Australia. "Oggi invece sono estremamente felice - ha continuato Zverev - perché i progressi da allora sono stati enormi. Jiri è un giocatore in crescita, ha il futuro dalla sua e lo ha dimostrato anche a Doha, torneo nel quale ha messo alle strette un combattente come Murray. Lehecka è un giocatore incredibile. E' nella top 50, ma il mio allenatore dice che entro fine anno sarà tra i primi 12 del mondo. Sicuramente nei top 20". Agli ottavi Zverev affronterà il vincente della sfida tra il finlandese Emil Ruusuvuori e il qualificato australiano Christopher O'Connell.

Al secondo turno anche Andrey Rublev, testa di serie numero 2, vittorioso per 75 62 sul serbo Filip Krajinovic. Rublev attende al secondo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ha lasciato appena 2 game al tunisino Malek Jaziri (62 60 in appena 50 minuti).