A Marbella col nipote: l’ultima sfida di Sanyo Gutierrez

Nel World Padel Tour la città di Marbella ha sempre un ruolo speciale. Nel 2019 e nel 2020 ha ospitato l’appuntamento inaugurale del calendario, mentre da oggi – con il via alla Pre Previa maschile – è la casa del primo Master stagionale, i tornei che accolgono il maggior numero di giocatori e sono più ricchi sia in termini di montepremi (146.160, contro i 127.370 degli Open), sia di punti: 1.700 per i quattro vincitori, 700 in più rispetto alla categoria inferiore. E non è tutto, perché a Marbella si giocherà all’aperto per la prima volta nel 2021, col campo principale allestito nel Centrale dell’affascinante resort Puente Romano, lo stesso impianto che qualche settimana fa ha ospitato un torneo ATP di tennis e da anni è uno dei rifugi prediletti dal numero uno del mondo Novak Djokovic. Ma stavolta si parla di padel, in quella Costa del Sol che nel corso degli anni ha avuto un ruolo fondamentale nella storia e nella crescita del World Padel Tour, che dal Puente Romano era già passato nel 2014.

Sette anni fa a Marbella vinsero Fernando Belasteguin e il suo vecchio compagno Juan Martin Diaz, e proprio “Bela” sarà il grande assente di questa edizione, a causa dell’infortunio al gemello della gamba sinistra accusato a Santander, durante la semifinale contro Jose Rico e Momo Gonzalez. Si è capito subito che il problema non era banale, tanto che Bela ha già annunciato che dovrà rinunciare anche al prossimo appuntamento (di nuovo un Master, dal 19 giugno a Valladolid), ma la buona notizia è che la lesione riguarda soltanto il muscolo e non il tendine, quindi il recupero dovrebbe essere decisamente più semplice. Proprio in virtù del forfait di “Bela”, c’è grande curiosità per la scelta del suo compagno Sanyo Gutierrez di giocare in coppia col nipote Cristian, figlio di suo fratello maggiore German.



Classe 1990, l’argentino è numero 90 del ranking e solitamente è abituato a giocare nelle fasi preliminari, ma in virtù della classifica di zio Sanyo (le teste di serie vengono stilate sommando i punti dei due giocatori) si troverà catapultato direttamente nel Quadro, come sesta coppia del seeding. “Per me è sempre stato un sogno – ha detto Sanyo –, e sono felice di poterlo realizzare”. Curiosità anche per l’assetto tattico del duo, visto che sono entrambi giocatori di destra. Quasi sicuramente sarà proprio Sanyo a spostarsi a sinistra, lasciando al nipote il lato più congeniale. L’urna gli ha dato una mano a rompere il ghiaccio, opponendogli due qualificati.

L’assenza della coppia Bela/Sanyo è sicuramente una buona notizia per i numeri uno Galan e Lebron, reduci dal successo a Santander e pronti a iniziare un torneo importante senza i principali rivali tra i piedi. Da ricordare che nei Master non sono previsti i bye al primo turno per le prime quattro teste di serie, quindi anche gli spagnoli saranno in campo da subito, per una sfida non banale contro Maxi Sanchez e Lucho Capra. Nella loro metà di tabellone ci sono di nuovo Paquito Navarro e Martin Di Nenno, che li hanno battuti a Vigo e hanno sfiorato il bis nel torneo successivo a Santander, mancando un match-point prima di arrendersi per 6-7 7-6 6-4. Ci sarà da divertirsi. A ereditare la seconda testa di serie di Bela/Sanyo è toccato a Tapia/Lima: sono l’unica grande coppia ancora a secco di finali nel 2021, e il ruolo di numeri due del tabellone aumenta le loro chance di farcela a Marbella. Ma occhio a Ruiz/Stepaczuk, potenziali avversari agli ottavi, così come a Chingotto/Tello, che sono entrati fra le prime quattro coppie ma in virtù del regolamento dei Master partiranno comunque dal primo turno come sono sempre stati abituati.

Tanti anche i motivi d’interesse del torneo femminile, specialmente in virtù del fatto che il circuito sembra più aperto che mai. Nelle prime quattro tappe hanno vinto altrettante coppie diverse (era successo una sola volta nelle otto edizioni precedenti del circuito), e ce ne sono tante altre che ora sognano di mettere le mani al più presto su un trofeo. In primis Lucia Sainz e Bea Gonzalez, che difendono il ruolo di seconda coppia al mondo ma sin qui hanno un po’ deluso, ma anche le “Martas” Marrero e Ortega che a Marbella hanno vinto nel 2019. Secondo la Race stagionale la coppia da battere è quella composta da Virginia Riera e Patty Llaguno, ma le più forti (nonché le prime teste di serie) rimangono Gemma Triay e Alejandra Salazar, che puntano a riconquistare la vetta partendo proprio da Marbella.

Al Cervezas Victoria Marbella Master anche tanta Italia, sia nel maschile sia nel femminile. Per la prima volta nel 2021 ci saranno due coppie azzurre nella Pre Previa degli uomini, al via oggi. Simone Cremona ha ricevuto una wild card in coppia col giovane Marco Cassetta, piemontese classe 1999 che ha finalmente recuperato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio accusata nell’ottobre dello scorso anno, che gli è costata parecchi mesi di stop. Per i due, sfida contro la coppia di Siviglia composta da Pablo José Díaz Romero (n.157) e Cristobal García Blanco (n.310), coi vincitori attesi da José Bernal e Francisco Gomes, prima coppia del seeding del tabellone iniziale.

Nel parte bassa del draw, invece, ci sono Daniele Cattaneo e Michele Bruno, entrambi fra gli otto convocati dal ct azzurro Gustavo Spector per gli Europei in programma a fine mese proprio nella città andalusa, nello stesso impianto (il Recinto Ferial La Cañada) che ospita i campi secondari del torneo WPT. Gli italiani sfidano gli spagnoli Daniel Bressel e David Garcia Campos.

MARBELLA MASTER – I TABELLONI

MASCHILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

FEMMINILE: Cuadro - Previa - Pre Previa

Ben sette, invece, le giocatrici azzurre nel torneo femminile, che in virtù del maggior numero di posti disponibili rispetto agli Open vedrà l’italo-argentina Claudia Jensen partire direttamente dal Cuadro per la prima volta, senza dover passare dai tabelloni preliminari (peraltro sempre superati negli ultimi 5 eventi). Per la giovanissima nativa di Madrid e la sua compagna Sandra Bellver subito un duello durissimo contro Ari Sanchez e Paula Josemaria, coppia numero 3 del mondo e vincitrici del primo torneo stagionale ad Alicante. Scatterà dalla Previa, invece, il torneo di Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, con due incontri da vincere per accedere al main draw, mentre partono dalla Previa le altre azzurre. Carolina Orsi (orfana di Carlotta Casali: si è infortunata al gemello a Santander, proprio come “Bela”) farà coppia con la ventenne catalana Eugenia Guimet Bigas, e ha ricevuto un bye al primo turno.

Una sola partita da vincere per accedere alla Previa anche per Emily Stellato e Valentina Tommasi, la coppia azzurra più in forma del momento, pronta a scendere in campo in Spagna dopo il recente titolo internazionale nel torneo FIP Rise di Riccione. Già in campo dal primo turno, infine, la casertana di Malaga Lorena Vano, che in coppia con Ana Varo Ramos sfida Marta Perez e Laura Martinez Escribano.