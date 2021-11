A Milano piace l’aperitivo biondo: è Korda il bello della finale

Eleganza contro concretezza, tutte e due Made in Usa. La prima semifinale delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, all'ora dell'aperitvo del sabato sera, ha per prima cosa evidenziato che anche il tennis statunitense è in buona salute perché sia Sebastian Korda che Brandon Nakashima si presentano come portatori sani di notevole talento.

Il primo, alto, biondo ed elegante come un principe (nell’aspetto e nel gioco) sembra reinterpretare alla velocità del 2021 il tennis stilisticamente ineccepibile di papà Petr che, giocando da dio, arrivò fino al n.2 del mondo nel 1998, anno cui si aggiudicò anche il titolo agli Open d’Australia.

I tempi sono talmente cambiati che Petr era cecoslovacco e suo figlio è americano di Bradenton, Florida, patria del tennis di tempi in cui Nick Bollettieri ci costruì la sua Academy. La specie è anche migliorata perché Sebastian ha lineamenti più dolci di papà ed è 5 centimetri più alto (196 contro 191). A bordo campo la fidanzatina Ivana, bionda figliola di Pavel Nedved, se lo mangia con gli occhi.

Brandon Nakashima, con i suoi lineamenti asiatici (le origini della mamma sono vietnamite, quelle del papà giapponesi) e l’acne giovanile dei suoi 20 anni, ha tutt’altra immagine ma è efficace e concreto quanto Korda è raffinato.

Il suo è il tennis del Terzo Millennio, cresciuto sugli hard courts americani. Gesti rapidi e lineari che riescono a contrapporsi alla grande velocità che l’avversario esprime senza sforzo apparente, rimandando al mittente le minacce e contrattaccando appena possibile, senza perdere campo.

Nessuno dei due infatti è disposto ad arretrare: entrambi sono pronti a prendere l’iniziativa e a non mollarla più.

Ne esce una partita molto bella che non ha nulla del tennis giovanile che ci si potrebbe ancora aspettare da due “under”. Sono già giocatori maturi: solido Top 50 Korda, ora n.39. Solido Top 100 Nakashima (ora n.63) ma pronto a saltare anche lui tra i primi 50.

Korda è saldamente aggrappato al servizio, che spesso lo trae d’impaccio con traccianti istantanei. Nakashima cerca di mantenere alta la pressione degli scambi. Ne esce un’altalena di punteggio che ben rispecchia l’equilibrio in campo: basta un passaggio a vuoto di uno perché l’altro si avvantaggi e non si faccia più riprendere approfittando della brevità dei set ai 4 game.

Alla fine la spunta l’eleganza: 4-3 2-4 1-4 4-2 4-2. E così Sebastian Korda (che annulla due pericolosissime palle break sull’1-2 al quinto) accontenta i desideri del pubblico milanese che è curioso di vederlo sfidare in finale Carlos Alcaraz (sempre che lo spagnolo confermi la sua forza contro l’argentino Baez), pregustando il confronto di stili e il gusto di un match dal pronostico aperto.

Nakashima aveva perso tre set a zero con l'allievo di Juan Carlos Ferrero, pur non sfigurando. Korda è solo 4 posti più indietro in classifica rispetto al murciano, n.35 del mondo. E l’Italia gli porta fortuna: non solo ha trovato qui la fidanzata e vinto il suo primo titolo in carriera (quest’anno sulla terra battuta di Parma). All’Allianz Cloud ha beneficiato anche di un clamoroso nastro proprio sul match-point. Come nella metafora del famoso film di Woody Allen, la sua palla ha esitato un attimo e poi ha deciso di cadere di là, dalla parte di Nakashima: la finale delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021 era nel destino di Korda.