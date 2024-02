A Rotterdam Zeppieri cede il passo a Bergs

Niente da fare per Giulio Zeppieri. Il mancino di Latina, n.111 del mondo, è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal belga n.133 del ranking Zizou Berge col punteggio di 63 75.

La partita è stata equilibrata e fare la difrenza, nel primo set, è stato il game d'avvio con l'italiano costretto ad affrontare subito ben quattro palle break e a cedere il servizio al suo rivale. Bergs è riuscito invece fin da subito a trovare misura e precisione alla battuta, concedendo una sola palla break (annullata) in tutto il primo parziale e lasciando a Zeppieri ben pochi "quindici" durante i suoi turni di servizio.

Nel secondo set l'italiano incappa nuovamente in un black out al servizio cedendolo a zero e ritrovandosi così sotto 1-3. Ma nel game successivo, il più combattuto del match, Zeppieri è stato bravo a costruirsi tre occasioni per riportarsi alla battuta e provare a riportare in parità il punteggio. Missione compiuta annullando altre tre palle break che avrebbero permesso a Bergs di trovare un nuovo allungo. Tuttavia le percentuali sulle prime dell'italiano latitano e il belga si dimostra attento nel saper attendere il momento giusto per sferrare il suo affondo, maturato in un 10° game durato ben 15 punti in cui il n.111 del mondo è riuscito ad annullare un match point.

Il sollievo non allevia la pressione che bergs continua a portare sul gioco del suo rivale, e così dopo altri due game, ecco una nuova palla match, costruita anche stavolta sul servizio di Zeppieri, costretto ancora una volta a "zero" e a rinviare quindi quello che per lui sarebbe stato il terzo approdo in un tabellone princiapale di un torneo Atp di questo 2024.



